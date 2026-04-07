Branka Plzně na 2:1 byla regulérní, pardubický Vecheta měl být vyloučen

Branka Plzně na 2:1 v utkání s Teplicemi platila správně, o útočný faul se nejednalo. V komuniké to uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Posvětila také penaltu pro Baník Ostrava v zápase se Slavií za ruku Davida Juráska. Naopak v závěru duelu mezi Duklou a Pardubicemi chyboval rozhodčí Pavel Orel, který měl vyloučit hostujícího Filipa Vechetu.
V Plzni v osmé minutě nastavení střídající Adam Kadlec po přímém kopu a několika odrazech poslal favorita do vedení 2:1. Dva tepličtí hráči skončili na zemi, hosté reklamovali útočný faul, ale sudí Dalibor Černý gól uznal. Podle komise správně.
„Před brankou domácího družstva na 2:1 nedošlo k žádnému přestupku. Branka tak byla správně uznána,“ uvedla komise ve videu k situaci v utkání, které skončilo remízou 2:2. Tepličtí navzdory oslabení dokázali po inkasovaném gólu ještě v desáté minutě nastavení srovnat.
Podle komise nechyboval ani rozhodčí Jakub Wulkan v závěru zápasu v Ostravě, kde za stavu 0:2 nařídil penaltu poté, co míč po centru spadl na ruku slávisty Juráska ve vápně. Matěj Chaluš v 87. minutě pokutový kop neproměnil a Pražané zvítězili dvoubrankovým rozdílem.
„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za ruku hostujícího hráče Juráska. Míč letěl k hráči delší dobu a ten navíc udělal mírný pohyb rukou směrem k míči,“ vysvětlila komise rozhodčích.
Chybu naopak vyčetla sudímu Orlovi za situaci v poslední z pěti nastavených minut zápasu Dukly s Pardubicemi. Střídající Vecheta měl být za ostrý zákrok na domácího Mouhameda Traorého rovnou vyloučen, sudí mu udělil pouze žlutou kartu. Východočeši v té době vedli 2:0 a stejným výsledkem zvítězili.
„Hostující hráč Vecheta bez možnosti zahrát míčem šlápl zezadu na achilovku hráče Dukly Traorého. Rozhodčí měl udělit červenou kartu, VAR (videorozhodčí) měl intervenovat,“ konstatovala komise.
V utkání Hradce Králové s Bohemians 1905 sudí Lukáš Nehasil za stavu 1:0 udělil hostujícímu Aleši Čermákovi ve 23. minutě za zákrok na Samuela Dancáka správně žlutou kartu.
„Hráč Bohemians v souboji o míč zasáhl soupeře pouze minimálně. Proto se jednalo o zákrok na žlutou, nikoliv červenou kartu,“ vysvětlila komise.
Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.