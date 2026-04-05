I po 28. kole udržela Slavia Praha neporazitelnost v české fotbalové první lize. Nad Ostravou zvítězila 2:0 a zajistila si, že do nadstavby bude vstupovat z vedoucí pozice. Tři body získala i Sparta Praha, která porazila 2:0 Karvinou a je v tabulce druhá o deset bodů za městským rivalem. Stejný výsledkem 2:0 skončil i zápas, ve kterém Hradec Králové vyhrál nad Bohemians.
Slavia potvrdila proti Ostravě roli favorita
Ostrava zvládla se soupeřem držet krok jen do dvacáté třetí minuty. Poté rozhodčí po zásahu od videa a přezkoumání situace u monitoru nařídil za ruku Matěje Chaluše ve vápně penaltu, kterou Tomáš Chorý proměnil ve svůj 17. gól ligové sezony. Šance na srovnání přišla o čtyři minuty později, ale hlavičku Abdallaha Gninga na brankové čáře odvrátil Tomáš Holeš.
Ve 32. minutě se Slavia radovala podruhé. Po autovém vhazování v 32. minutě snadno prošla z levé strany ostravskou obranou a Lukáš Provod zblízka zavěsil pod břevno. Dvoubrankový deficit byl nad aktuální možnosti Slezanů. Slavia sice už ve druhé půli mírně ubrala z aktivity, ale domácí z toho ze hry vytěžili jedinou šanci. Gning šel po kolmé přihrávce v 70. minutě zprava sám na bránu, ale minul.
Na závěrečné drama mohl dvě minuty před koncem zadělat Chaluš. Při penaltě za ruku Davida Juráska v šestnáctce mu však podklouzla noha a Markovič ránu doprostřed vyrazil. Slavia v lize zvítězila již posedmé za sebou, naopak Baník prohrál tři z posledních čtyř kol.
Baník Ostrava – Slavia Praha 0:2 (0:2)
Branky: 23. Chorý z pen., 32. Provod. Rozhodčí: Wulkan – Nádvorník, Vlček – Orel (video). ŽK: Bewene, Laštůvka (trenér brankářů) – Trpišovský (trenér). Diváci: 15 037 (vyprodáno).
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Boula (88. Šancl), Kričfaluši (65. Pira), Planka (78. Musák), Holzer (65. Sinjavskij) – Gning, Jurečka (78. Plavšič). Trenér: Smetana.
Slavia: Markovič – Holeš, Ogbu, Chaloupek (46. Bořil) – Isife (65. Vlček), Moses, Sadílek, Jurásek (90. Kušej) – Chytil (65. Mbodji), Provod – Chorý (90. Prekop). Trenér: Trpišovský.
Sparta si poradila s Karvinou
Sparta porazila Karvinou a pevně drží druhé místo v tabulce. Na třetí Plzeň má náskok osmi bodů, od vedoucí Slavie ji dělí bodů deset. V zápase se v prvním poločase hrál otevřený fotbal, který přinášel šance na obou stranách. V 15. minutě z přímého volného kopu ohrozil branku Karviné Lukáš Haraslín. Na druhé straně zakončoval vysoko nad v dobré pozici Lucky Ezeh.
Sparta však přeci jen hrála aktivněji. A za vytvořený tlak byla odměněna v závěru první půle. Po standardce se ve 43. minutě prosadil Oliver Sonne a svou druhou trefou v české lize otevřel skóre. Slezané mohli bleskově vyrovnat, ale dalekonosná střela Pavla Kačorova se od břevna odrazila do tyče a poté mimo branku.
Aktivita pražského celku se přenesla i do druhého poločasu. A nakonec z ní vybojoval druhý gól. Po rozehraném rohovém kopu se do míče v 67. minutě zdálky opřel John Mercado a svůj výkon korunoval pátým gólem v české lize. Sparta doma v lize počtvrté za sebou zvítězila, prohrála tam jediný z 14 duelů v sezoně.
Sparta Praha – MFK Karviná 2:0 (1:0)
Branky: 43. Sonne, 67. Mercado. Rozhodčí: Rouček – Machač, Cichra – Kocourek (video). ŽK: Kuchta, Sonne – Labík, Štorman, Skyba. Diváci: 16 645.
Sparta: Surovčík – Sonne, Martinec, Sörensen (74. Panák), Zelený (28. Grimaldo) – Sochůrek, Kairinen, Irving (74. Eneme) – Mercado, Haraslín (58. Kadeřábek) – Vojta (58. Kuchta). Trenér: Priske.
Karviná: Neuman – Boháč (70. Chytrý), Skyba, Camara, Fleišman (82. Milič) – Křišťan (70. Traoré), Štorman – Kačor (82. Condé), Samko, Labík – Ezeh (46. Vinícius). Trenér: Němec.
Hradec Králové poskočil v tabulce
Hradec Králové otevřel skóre utkání z první větší šance. Střelu kapitána Vladimíra Daridy ještě vyrazil Michal Reichl, ale na následnou dorážku Ondřeje Mihálika již nedosáhl. Ještě před koncem poločasu nastala ve 41. minutě neobvyklá situace, kdy asistenta rozhodčího Kříže kvůli zranění nahradil čtvrtý sudí Opočenský.
V druhém poločase měl velkou šanci pro Bohemians Václav Drchal, ale nepřekonal Adama Zadražila v brance domácích. Ti tak v 68. minutě odskočili do dvougólového vedení, kdy se znovu trefil Mihálik a poprvé v ligové kariéře zaznamenal dvě branky v jednom utkání.
Pražský tým již nedokázal utkání zdramatizovat, vyšel střelecky naprázdno počtvrté po sobě a v tabulce zůstal na třináctém místě. Naopak Hradec Králové potvrdil, že se mu na domácím stadionu daří a prohrál zde jediný z posledních devíti ligových zápasů. Díky třem bodům se navíc posunul na šesté místo o skóre před Olomouc.
FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)
Branky: 21. a 68. Mihálik. Rozhodčí: Nehasil – Kříž (41. Opočenský), L. Matoušek – Berka (video). ŽK: Čermák, Kovařík, Hilál, Banda (všichni Bohemians). Diváci: 6410.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Suchomel, Dancák, Darida (89. Neto), Horák – Vlkanova (78. Trubač), Mihálik (78. Regža) – van Buren (63. Kučera). Trenér: Horejš.
Bohemians: Reichl – Hůlka, Lischka, Kadlec – Havel, Sakala, Čermák, Kovařík (69. Banda, 85. Mirvald) – Drchal (59. Pleštil), J. Matoušek (59. Sosseh) – Hilál (59. Ristovski). Trenér: Veselý.