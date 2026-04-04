Plzeň pouze remizovala proti Teplicím v 28. kole první ligy 2:2. V zápase přitom sahala po výhře, když v osmé minutě nastaveného času poslal domácí do vedení Adam Kadlec. Za další dvě minuty však ještě stihl srovnat John Auta. Fotbalisté Liberce porazili doma Slovácko 2:1. Jablonec zdolal Zlín 3:0 po sérií tří porážek.
Teplice v závěru vybojovaly remízu proti Plzni
Plzeň v průběhu utkání proti Teplicím měla herně navrch, ale dlouho nemohla najít recept na teplickou obranu. To se povedlo až v 83. minutě díky nařízené penaltě, kterou proměnil Dávid Krčík. Vedení však vydrželo jen dvě minuty, když z velkého úhlu dostal dorážkou pod břevno míč Matěj Pulkrab.
V sedmé minutě nastavení šly Teplice do deseti, když byl vyloučen Lukáš Mareček. To Plzeň vzápětí potrestala a první soutěžní gól za tým připsal Adam Kadlec. Ani to však nestačilo na tři body. Tepličtí vyhráli souboj ve vápně, v desáté minutě nastavení srovnal na 2:2 John Auta a rozhodl o konečné remíze.
Plzeň sice bodovala potřinácté z posledních 14 vzájemných ligových duelů, doma nicméně s Teplicemi potřetí z minulých čtyř zápasů jen remizovala.
Viktoria Plzeň – FK Teplice 2:2 (0:0)
Branky: 83. Krčík z pen., 90.+8 Kadlec – 85. Pulkrab, 90.+10 Auta. Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Kocourek (video). ŽK: Trmal. ČK: 90.+7 L. Mareček (oba Teplice). Diváci: 9612.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele – Sojka (73. Kadlec), Krčík, Dweh, Doski (73. Spáčil) – Hrošovský, Červ (49. Panoš) – Souaré, Ladra, Višinský – Toure (73. Adu). Trenér: Hyský.
Teplice: Trmal – Jakubko, Halinský, L. Mareček (77. Audinis) – Švanda, Kodeš, Náprstek (66. Jukl), Radosta – D. Mareček, Zlatohlávek (66. Nyarko, 90.+1 Auta) – Svatek (76. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Liberec vyhrál po čtyřech kolech
Domácí častěji drželi balon v prvním poločase a v 36. minutě otevřeli skóre. Hlavičkou se prosadil Krollis po centru Hodouše. Jenomže Slovácko velmi rychle odpovědělo gólem Havlíka o tři minuty později. Domácím skoro vrátil zpět vedení Soliu střelou na konci první půlky.
Severočeši po pauze stupňovali tlak. Na přelomu 65. a 66. minuty už Slovan znovu vedl. Po zblokovaném pokusu Masopusta se prosadil Diakité a v nastavení mohl definitivně rozhodnout střídající Stránský. Slovan zvítězil po čtyřech kolech a poskočil na páté místo tabulky. Slovácko podruhé po sobě prohrálo a patří mu 14. pozice.
Slovan Liberec – 1. FC Slovácko 2:1 (1:1)
Branky: 36. Krollis, 65. Diakité – 39. Havlík. Rozhodčí: Berka – Váňa, Volf – Starý (video). ŽK: Krollis, Dulay, Diakité – Ndefe. Diváci: 2608.
Sestavy:
Liberec: Koubek – Icha, Drakpe, N'Guessan (50. J. Mikula), Kayondo – Masopust (76. Stránský), Diakité – Hodouš (69. Dulay), Mahmic (76. Mašek), Soliu (69. Sychra) – Krollis. Trenér: Kováč.
Slovácko: Heča – Vaško, Rundič, Ndefe – Reinberk (69. Koscelník), Horák (76. Marinelli), Daníček (77. Šviderský), Blahút – Havlík, Suchan (69. Barát) – Krmenčík (46. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
Hosté poprvé vyhráli dvakrát po sobě
Skóre zápasu otevřel v závěru prvního dějství Kabongo. Sigma se po návratu z poločasové přestávky trápila a v 56. minutě prohrávala o dvě branky opět gólem českého útočníka. O chvíli později zvýšil náskok tří branek tvrdou ránou John. Přesto se Olomouc v 65. minutě vrátila do hry po Baráthově přesné střele na přední tyč.
Na závěrečné drama zadělal čtvrt hodiny před koncem gólem Šturm. Stíhací jízdu mohl završit Beran, jenže gól neplatil kvůli ofsajdu. Domácí sahali po vyrovnání, naděje jim, ale sebral v 90. minutě výstavní trefou Langhamer. Středočeši se posunuli v neúplné tabulce na 11. místo. Hanáci prohráli po čtyřech kolech a propadli se na šestou příčku.
Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 2:4 (0:1)
Branky: 65. Baráth, 75. Šturm – 43. a 56. Kabongo, 60. John, 90. Langhamer. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Kvítek (video). ŽK: Kabongo, Matoušek (oba M. Boleslav). Diváci: 3625.
Sestavy:
Olomouc: Koutný – Slavíček (89. Ghali), Malý, Lurvink, Sláma (70. Jásir) – Beran (89. Janošek), Baráth – Šturm, Sejk (58. Krivak), Šíp (58. Mikulenka) – Kliment. Trenér: Janotka.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Králik, Karafiát – Kostka (89. Mareš), Kozel (89. Lehký), Macek, Hybš – Ševčík (79. Langhamer), John (72. Šubert) – Kabongo (79. Kolářík). Trenér: Majer.
Jablonec bodoval po třech kolech
Hned v úvodních vteřinách zápasu si připsal první zákrok zlínský brankář Knobloch. Ve 23. minutě Jawůw gól odvolal videorozhodčí kvůli ofsajdu, ale o tři minuty později se prosadil zase. Jawo se podepsal i pod druhou branku svého týmu asistencí, když našel nabíhajícího Hollého.
Útočné vzepětí Zlína trvalo na začátku druhé půle pouze chvíli. V 59. minutě se prosadil jablonecký stoper Tekijaški. Korigovat stav mohl Kopečný a na druhé straně mohl přidat čtvrtý zásah Zorvan. Jablonec si pojistil čtvrté místo a Zlín klesl na desátou příčku.
FC Zlín – FK Jablonec 0:3 (0:2)
Branky: 26. Jawo, 36. Hollý, 59. Tekijaški. Rozhodčí: Radina – Kubr, Slavíček – Rouček (video). ŽK: Nombil, Petruta, Kopečný, Penkevics – Pantalon, Kozel (trenér). Diváci: 2510.
Sestavy:
Zlín: Knobloch – Kopečný, Jugas (36. Petruta), Křapka, Machalík – Didiba, Nombil (69. Kalabiška) – Pišoja (46. Koubek), Cupák, Pešek (58. Penkevics) – Kanu (69. Poznar). Trenér: Červenka.
Jablonec: Hanuš – Pantalon, Tekijaški, Cedidla – Souček (85. Malenšek), Nebyla, Zorvan (85. Lavrinčík), Sobol – Hollý (75. Okeke), Singhateh (75. Puškáč) – Jawo (66. Chramosta). Trenér: Kozel.
Dukla zůstala poslední
Hosté byli od začátku nebezpečnější a Dukla se nemohla dostat do hry. První půlka se ale obešla bez gólů. Domácí byli slabší také po přestávce, a tak se je trenér Šustr pokusil probudit trojitým střídáním. Nedlouho poté však udeřili hosté trefou Patráka v 61. minutě.
Dukla mohla vyrovnat, když si střídající Milla vytvořil prostor v šestnáctce a podobným lobem jako Patrák těsně minul Charatišviliho branku. Pět minut před koncem pak Milla z voleje trefil břevno. Tři minuty si hosté pojistili vítězství vlastním gólem Tijaniho. Východočeši se posunuli na devátou příčku a Dukla ztrácí na předposlední Baník tři body v neúplné tabulce.
Dukla Praha – FK Pardubice 0:2 (0:0)
Branky: 61. Patrák, 87. vlastní Tijani. Rozhodčí: Orel – Paták, Dorotík – Adámková (video). ŽK: Pekhart, Diallo, Mikuš, Hunal, Šustr (trenér) – Bammens, Vecheta. Diváci: 2843.
Sestavy:
Dukla: Bačkovský – Unušič (57. Kozma), Hunal, Traoré, Purzitidis (69. Šehovič) – Tijani, Čermák – Kreiker (69. Diallo), Gilbert (78. Mikuš), Penxa (57. Žitný) – Pekhart (57. Milla). Trenér: Šustr.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Bammens, Hamza – Boledovič (65. Mahuta), S. Šimek, Hlavatý (33. Jelínek), Godwin – Tanko (90.+2 Vecheta), Patrák (65. Botos) – Smékal (83. Trédl). Trenér: Trousil.