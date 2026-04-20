Devalvovali jsme tím výkon na hřišti, mrzel Trpišovského nezvládnutý závěr v Hradci

Jindřicha Trpišovského po první ligové porážce v sezoně v Hradci Králové mrzelo, že jeho svěřenci v závěru dvěma červenými kartami a penaltou znehodnotili svůj dobrý výkon. Vyloučení kapitána Jana Bořila označil za nesmyslné a zbytečné. Lídr tabulky má před závěrečným kolem základní části už jen pětibodový náskok na Spartu. Podle Trpišovského se obhájci titulu musejí co nejdřív vrátit k disciplinovaným a soustředěným výkonům.
Slavia vedla po penaltě Erika Prekopa, v 39. minutě ale srovnal Mick van Buren a obrat dokonal ve čtvrté minutě nastavení z pokutového kopu Vladimír Darida. Vítěznému gólu předcházely hektické události.
Po „červeném“ faulu Youssouphy Mbodjiho na unikajícího Daniela Trubače nastřelil Darida z přímého kopu Prekopovu ruku. Po nařízení penalty pro domácí dostal protestující Bořil dvě žluté karty a Pražané dohrávali dokonce bez dvou hráčů.
„Vím, že to bylo za protesty, ale konkrétně nevím, co se tam stalo. Ale je naprosto zbytečné nechat se takhle vyloučit a řvát na rozhodčího, to jednoznačně,“ uznal Trpišovský.
„Předcházela tomu dvě špatná rozhodnutí v defenzivě. A vyvrcholí to tím, že si necháme dát nesmyslnou červenou kartu a ztratíme možnost se zápasem něco udělat. Dáme prostor nějaké frustraci. Devalvovali jsme tím výkon, který jsme podali na hřišti, totálně jsme ho zahodili,“ mrzelo padesátiletého trenéra.
Bořil se rozzlobil na rozhodčího Dalibora Černého po udělení první žluté karty, kapitána Slavie museli držet spoluhráči. Hlavní sudí ho záhy vyloučil.
„První žlutá karta za zdržování navázání hry před provedením pokutového kopu. Druhá žlutá a následně červená karta za projevy nespokojenosti a protestování slovy (za co jsi mi dal tu žlutou kartu), konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení první žluté karty. Po udělení červené karty hráč č 18. pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k rozhodčímu pronesl 'počkej uvnitř',“ uvedl Černý v zápise o utkání.
Bořilovo vyloučení za nesportovní chování přišlo jen týden poté, co v zápase s Plzní viděl červenou kartu útočník Tomáš Chorý za plivnutí na Sampsona Dweha. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace následně neshledala, že by nejlepší střelec této ligové sezony úmyslně plivl na protihráče, a udělila mu nejnižší, jednozápasový trest.
Zárodkem celé kontroverze však bylo, že Chorý po faulu přišel k ležícímu Dwehovi a zblízka na něj křičel. „Tyhle věci si nemůžeme dovolit, nikdy jsme je nedělali. Největší trest je, že jsme zase minus jeden hráč,“ podotkl Trpišovský, jenž kvůli čtvrté žluté kartě v sezoně přišel i o Prekopa. Kvůli zranění navíc nedohrál záložník Michal Sadílek.
Slavia ztratila podruhé za sebou, s Plzní hrála bez branek. V lize prohrála po 29 zápasech, naposledy nestačila loni v květnu na Jablonec.
„Když ztrácíte body, tak je to problém vždycky. Musíme se dostat do módu, který jsme měli před repre pauzou. Potřebujeme dělat dobrá rozhodnutí, být disciplinovaní, efektivní a soustředění. Po té repre pauze to nejsme my, předtím byly naše výkony lepší,“ uvedl Trpišovský.