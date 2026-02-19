Skvělý večer prožil ve středu český fotbalový reprezentant Patrik Schick. V úvodním utkání play-off Ligy mistrů totiž dvakrát skóroval v Pireu a stal se teprve druhým hráčem v historii Leverkusenu, kterému se to ve vyřazovací fázi elitní soutěže podařilo. Po vítězství 2:0 si pochvaloval, že zůstal v průběhu zápasu trpělivý a při gólových akcích stál na správném místě.
Byl jsem na správném místě, řekl Schick po dvou gólech v Lize mistrů
Třicetiletý Schick rozhodl o cenném vítězství slepenými brankami v 60. a 63. minutě. Napodobil tím klubovou legendu Michaela Ballacka, který se v dubnu 2002 dvakrát prosadil proti Liverpoolu ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Bayer tehdy došel až do památného finále, v němž podlehl Realu Madrid.
„Jako útočník musíte být trpělivý. Někdy musíte na jedinou příležitost čekat celý zápas. Musíte být připravení, to obnáší práce útočníka. Byl jsem na správném místě,“ uvedl Schick, který byl vyhlášen hráčem zápasu.
První branku zaznamenal po hodině hry. Ernest Poku mu nahrál do běhu a odchovanec Sparty střelou k tyči překonal vyběhnutého gólmana Konstantinose Tzolakise. „Byl to intuitivní pohyb. Rozběhl jsem se a Ernest mi poslal skvělou přihrávku na nohu. Dal jsem si dobrý první dotek a pak to bylo jeden na jednoho s gólmanem. Zůstal jsem klidný a vstřelil pěkný gól,“ popsal Schick.
Za další dvě a půl minuty stanovil hlavou konečný výsledek. V probíhající soutěžní sezoně má na kontě už 13 gólů. Leverkusen oplatil Olympiakosu totožnou prohru z lednového utkání ligové fáze soutěže.
„Bylo to přesně stejně těžké jako posledně. Hráli jsme lépe, ale v první půli nás potkal ten samý problém, tedy že jsme měli šance, ale neskórovali jsme. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dali dvě branky a udrželi nulu, což je velmi důležité,“ prohlásil bývalý hráč Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska.
Mizérie z úvodu roku je minulostí
Leverkusen načal nový kalendářní rok třemi soutěžními porážkami, v dalších sedmi utkáních ale nenašel přemožitele a šest z nich vyhrál. „Po zimní přestávce jsme prožili složitý začátek, ale hodně se lepšíme. Uvidíme, kam až dojdeme,“ dodal autor 24 reprezentačních branek.
Jeho přínos si pochvaloval trenér Kasper Hjulmand. „Když jsme zahodili dvě tři velké šance, říkal jsem si, že už je to tu zase. Patrik Schick ale ve druhé půli rozhodl a první gól nás uklidnil. Hráli jsme svou hru a měli zápas pod kontrolou. Oni měli jen střely z dálky,“ hodnotil třiapadesátiletý Dán.