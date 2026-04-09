Boloňa podlehla Aston Ville, Nottingham remizoval v Portu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville. Freiburg si doma poradil 3:0 s Vigem, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na programu za týden.

V sestavě Boloně chyběl český reprezentační obránce Martin Vitík, který si odpykal trest za tři žluté karty. Hosty poslal do vedení krátce před pauzou po rohovém kopu Konsa a v 51. minutě zvýšil Watkins po nejisté rozehrávce obrany soupeře.

Naději vrátil domácím v 90. minutě Rowe, ale ve čtvrté minutě nastavení vstřelil Watkins opět po rohu svůj druhý gól v duelu. Aston Villa proti Boloni navázala na domácí triumf 1:0 v ligové fázi.

Freiburg proti Vigu rozhodl dvěma góly v úvodní půlhodině. Po přesném obstřelu kapitána Grifa se prosadil před bránou důrazný Beste. V 78. minutě přidal Ginter hlavou třetí zásah a německý celek v aktuálním ročníku Evropské ligy vyhrál i šestý domácí zápas.

Porto po Gomesově úvodní brance vrátilo Nottingham do hry kuriózním vlastním gólem. Ve 13. minutě Fernandes takřka z poloviny hřiště namířil přihrávku směrem na brankáře Costu, ten ale stál bokem a míč se dokutálel do sítě. Nottingham neprohrál s Portem ani podruhé v ročníku, v ligové fázi zvítězil doma 2:0

Úvodní utkání čtvrtfinále Evropské ligy:

Freiburg – Celta Vigo 3:0 (2:0)
Branky: 10. Grifo, 32. Beste, 78. Ginter.

FC Porto – Nottingham 1:1 (1:1)
Branky: 11. Gomes – 13. vlastní Fernandes.

Boloňa – Aston Villa 1:3 (0:1)
Branky: 90. Rowe – 51. a 90.+4 Watkins, 44. Konsa.

