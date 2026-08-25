Bohemians i Zlín zvládli vstup do domácího poháru

Bohemians Praha 1905 ve 2. kole domácího poháru zvítězili v Zápech 3:2, rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almási. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do MOL Cupu výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem, v Uničově vybojoval výsledek 2:0.
Trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po nečekané víkendové remíze 2:2 v lize na Slavii až na jeden post obměnil základní sestavu, šanci dostal i náhradní brankář Reichl. Inkasoval už na začátku 12. minuty, kdy nedosáhl na Šulcův pokus k tyči.
Za necelých pět minut srovnal po rohu z opakované střely Krobot a poté se štěstím otočil stav Vala. Třetiligový outsider ještě do přestávky srovnal, k tyči se v nastavení trefil Kuchař. V 65. minutě krátce po čtyřnásobném prostřídání sestavy hostů rozhodl hlavičkou do odkryté branky Almási.
Zlín jako jediný v ligové sezoně prohrál všech dosavadních pět kol, v Uničově však nakročil za postupem už po čtvrthodině, kdy proměnil penaltu Poznar. Domácí začali hrozit až v závěru, favorita dvakrát podržel gólman Dostál. Ve čtvrté minutě nastavení při risku Uničova definitivně rozhodl do odkryté branky střídající Appiah.
Ve středu vstoupí do poháru dalších osm prvoligových mužstev. Pětice pohárových účastníků stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.
Výsledky 2. kola českého fotbalového poháru
Výsledky 2. kola českého fotbalového poháru
Zápy – Bohemians Praha 1905 2:3 (2:2)
Branky: 12. Šulc, 45.+2 Kuchař – 15. Krobot, 31. Vala, 65. Almási.
Sestava Bohemians: Reichl – Heidenreich (62. Havel), Vondra, Javorček – Banda, Smrž (46. Květ), Černý, Kovařík – Mikuda (62. Čermák), Vala (62. Zeman) – Krobot (62. Almási). Trenér: Veselý.
Uničov – FC Zlín 0:2 (0:1)
Branky: 16. Poznar z pen., 90.+4 Appiah.
Sestava Zlína: Dostál – Gaži (89. Appiah), Kukučka, Křapka, Grygera – Mukuba, Hellebrand (79. Nombil) – Ulbrich, Cupák (70. Pišoja), Fojtů (79. Bartošák) – Poznar (46. Kanu). Trenér: Červenka.
Další výsledky:
Varnsdorf – Ústí nad Labem 0:0, na penalty 4:3, Horní Ředice – Dukla Praha 0:5 (0:3), Motorlet Praha – Jihlava 0:3 (0:2), Hluboká nad Vltavou – Viktoria Žižkov 0:2 (0:1).