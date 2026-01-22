Za nejlepší poločas Slavie v Lize mistrů označil úvodní dějství zápasu s Barcelonou Michal Sadílek. Cítil, že bod byl za stavu 2:2 na dosah. Katalánský tým ale podle něj předvedl svou kvalitu a šestadvacetiletý středopolař měl po prohře 2:4 smíšené pocity.
Bod byl na dosah, myslí si Sadílek po prohře s Barcelonou
Sadílek ocenil zejména autora dvou branek záložníka Fermína Lópeze. Kapitána hostů Frenkieho de Jonga zase označil za svou noční můru, neboť na něj má nepříjemné vzpomínky už z působení v nizozemské lize.
Slavia proti věhlasnému soupeři vedla 1:0 a před koncem první půle rychle odpověděla na jeho obrat. Po změně stran však hosté přidali další dvě branky. Vršovičtí ani v sedmém duelu ligové fáze nezvítězili.
„Smíšené pocity, protože jsme bez bodu. Po prvním poločase si myslím, že situace byla taková, že bod byl na dosah. Bohužel jde vidět, že když dostanou sebemenší prostor ve vápně nebo okolo něj, dokážou ho využít. Proto hrají v Barceloně,“ uvedl Sadílek.
„První dva góly z prvního poločasu bychom v lize nedostali. U prvního gólu bylo vidět, že Fermín má náběhy za obranu fantastické, v tomhle směru jsem nehrál proti lepšímu hráči. U druhého gólu jsme se špatně posunuli a on potom dokáže prostor využít v takovém měřítku, že to trefí hned za tyč,“ prohlásil český reprezentant.
Ocenil i další barcelonské hvězdy. „De Jonga znám z holandské ligy. To je taková moje noční můra, když jsem na něj před šesti lety hrál osobku. Na ten zápas, když hrál za Ajax Amsterdam, nevzpomínám moc rád,“ řekl Sadílek.
„Lewandowski je fantastický, dokáže udržet většinu balonů. I to, jak mají sehrané, že stoper dá hned do útočníka balon a on to dokáže sklepnout přesně do běhu, je neskutečné,“ mínil někdejší hráč Liberce, PSV Eindhoven či Twente Enschede.
Slavia dala obě branky po rohu. „Věděli jsme, že to bude naše největší šance, jak udeřit. Už v přípravě jsme se na to hodně zaměřovali. Věděli jsme, že jestli budeme chtít uspět, budeme muset ze standardek udeřit. Podařilo se, výborná práce všech, kteří se na tom podíleli. I díky tomu jsme byli ve druhém poločase v zápase. Cítili jsme, že s nimi dokážeme hrát fotbal, otevřenou partii,“ řekl Sadílek.
„Druhý poločas to bylo nahoru dolů, měli tři příležitosti, dali dva góly. Bohužel už jsme na to nedokázali odpovědět. První poločas z naší strany asi nejlepší v této sezoně Ligy mistrů. Bohužel je to ale bez bodu,“ konstatoval Sadílek.
Jako jeden z mála hráčů navzdory mrazu nastoupil v krátkém rukávu. „Ne že to mám jako rituál, ale nikdy nehraju v dlouhém rukávu. Člověk se hned zahřeje. Když jsme tady hráli s Bohemkou na podzim, bylo to ještě horší,“ mínil rodák z Uherského Hradiště.
Úřadující čeští mistři zakončí působení v soutěži příští středu na hřišti kyperského Pafosu. „Samozřejmě že vítězství je cíl, s tím tam pojedeme. Budeme ho chtít dovézt i pro fanoušky, kteří nás ženou v každém utkání. Budeme to chtít pro ně i pro nás, abychom šli do ligy s nejlepším pocitem,“ řekl Sadílek.