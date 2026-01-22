Jindřich Trpišovský ocenil po porážce s Barcelonou (2:4) výkon svých svěřenců. Byl však přesvědčen, že Slavia mohla proti favoritovi dosáhnout na lepší výsledek. Svůj tým pochválil za výkon hlavně v prvním poločase.
Mohli jsme získat víc. V závěru chyběla energie, hodnotil Trpišovský
„Převažuje asi pocit toho, že jsme mohli vytěžit z toho zápasu ještě víc. Že jsme dostali některé góly, kterým se dalo zabránit, i když soupeř to udělal skvěle. Najdeme tam stejné věci u těch gólů, které jsme dostali. Ať už jsou to nějaké přihrávky, nebo střely. Myslím, že u těch gólů se dalo udělat lepší rozhodnutí. Celkově do toho kluci z mého pohledu dali na hřišti maximum,“ řekl Trpišovský.
Jeho celek poslal v desáté minutě do překvapivého vedení Vasil Kušej, Barcelona ale ještě v první půli dvěma góly Fermína Lópeze skóre otočila. Do pauzy pak Slavia srovnala po vlastní brance Roberta Lewandowského, po změně stran už ale favorit dominoval.
„V první půli jsme odehráli slušnou partii, takovou, jakou jsme chtěli, na kterou jsme se připravovali. Dostali jsme se do vedení, pak jsme se vrátili do zápasu. V druhém poločase už Barcelona trošku zjednodušila hru, hrála více přímočaře, víc jakoby za obranu. Některé situace jsme ustáli skvěle, v některých jsme chybovali, jak to bývá v těchto zápasech. Trochu už nám občas chyběla energie,“ poznamenal kouč.
„Mám radost, že jsme dali dva góly a v některých pasážích jsme obstáli. V některých fázích jsme dokázali být pro Barcelonu nepříjemní. Ale myslím, že při lepších rozhodnutích se z toho zápasu výsledkově dalo vytěžit víc. Při lepším řešení i troše štěstí to mohlo být ještě dramatičtější, než bylo,“ doplnil kouč.
Jeho tým i po předposledním kole ligové fáze soutěže čeká na premiérové vítězství a už ztratil naději na postup do vyřazovacích bojů. S Barcelonou ale odehrál vyrovnanější partii než na podzim s dalšími dvěma giganty z úplné špičky Interem Milán a Arsenalem, jimž podlehl shodně 0:3.
„Každý ten zápas je jiný, ty týmy chytíte v jiném rozpoložení. Třeba na Interu to byl asi suverénně náš nejhorší výkon. Inter byl v peaku (na vrcholu), my tam hráli s covidem. To ještě prohloubilo tu propast. Na dnešní zápas jsme se dlouho připravovali. Barcelona je na jednu stranu rozehraná, na druhou stranu ten program měla náročnější,“ připomněl Trpišovský, že Slavia odehrála první soutěžní duel od 13. prosince.
„Byli jsme o kus dál než v těch zápasech na podzim. Myslím, že u některých hráčů je vidět posun. Že jsme chytřejší v některých situacích. Není jednoduché si přivyknout na úplně jiný styl fotbalu, na rychlost, na myšlení protihráčů. Myslím, že dnes jsme byli jako oproti těm zápasům, o kterých jsme se bavili, kompaktnější,“ mínil kouč českého šampiona.
Jeho tým dal oba góly po rohových kopech. „Bylo na to na soustředění v Marbelle dost času, ať už ohledně videí, nebo nějakých příprav. Takže to bylo znát. Kluci odvedli dobrou práci na hřišti i v přípravě. Bylo to trošku ztížené mrazem, že balon po chvíli jakoby namrzl. I tak to chodilo fakt dobře hlavně v první půli,“ ocenil.
„Třeba ten první gól, že míč jde do prostoru, kam chceme, pak dobře zavíráme prostor. Vždy v evropských zápasech proti těmhle týmům musíte počítat s tím, že oni budou fotbalově a dovednostmi lepší. Zbraně jsou třeba právě standardky, kde oni jsou slabší tím, že nemají takovou fyziologii nebo sílu ve hře hlavou. To se potvrdilo,“ konstatoval Trpišovský.