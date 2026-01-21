Bayern Mnichov porazil v 7. kole Ligy mistrů Union Saint-Gilloise 2:0, připsal si šesté vítězství a na druhém místě tabulky už má jistotu přímého postupu do osmifinále. Další krok do elitní osmičky udělal v Marseille Liverpool pátou výhrou (3:0). Eindhoven s Matějem Kovářem v brance prohrál v Newcastlu 0:3.
SOUHRNBayern je v osmifinále, víc vítězství v evropských pohárech má jen Real
Bayern ani po krátké zimní přestávce nesundal nohu z plynu a ve třech bundesligových zápasech nasbíral 16 branek. Proti belgickému soupeři dlouho hledal klíč, až po změně stran ho našel Angličan Kane. Nejprve zakončil hlavou centr z rohového kopu, za tři minuty si došel pro penaltu a sám ji proměnil ve svůj sedmý gól v soutěži. Deset minut před koncem měl šanci na hattrick, ale druhou penaltu poslal jen do tyče.
Bayern hrál poslední půlhodinu v deseti, červenou kartu dostal Korejec Kim Min-ča, ale i tak oslavil 250. vítězství v evropských pohárech – víc jich má jen Real Madrid. Bavorský velkoklub je v tabulce druhý za Arsenalem, který ho jako jediný porazil.
Eindhoven v listopadu vyhrál v Liverpoolu 4:1, ale další cesta do kolébky fotbalu se mu nevydařila. Kovář už v osmé minutě po malé domů nepřesně rozehrál a konžský útočník Wissa toho pohotově využil. Po půlhodině hosté znovu chybovali v rozehrávce a Gordon poslal míč do prázdné branky. Byl to pro něj už šestý gólový zápis. Další branku přidal Barnes a Newcastle zvítězil potřetí v řadě doma s čistým kontem.
Už se zdálo, že Liverpool v novém roce zapomněl vyhrávat, v Premier League vybojoval jen čtyři remízy, ale v Marseille se vrátil na vítěznou vlnu. Gól, který dal svým krajanům Francouz Ekitiké, ještě neplatil, protože videorozhodčí odhalil ofsajd. V závěru prvního dějství Maďar Szoboszlai z přímého kopu podstřelil vyskakující zeď, druhý gól byl vlastní a tři body zpečetil v nastavení Nizozemec Gakpo.
Anglie má v osmičce celkem pět týmů, pronikla tam i Chelsea díky gólu, který vstřelil v závěru zápasu s Pafosem Caicedo z Ekvádoru. Hosté z Kypru, kteří budou za týden posledním soupeřem Slavie, měli v prvním poločase blízko k prvnímu gólu na hřištích soupeře, ale domácího favorita zachránila tyč. Nový trenér Chelsea Rosenior premiéru v milionářské soutěži se štěstím zvládl, jedinou ztrátou bylo zranění dánského brankáře Jörgensena, který už do druhého poločasu nenastoupil.
Fotbalisté Slavie prohráli s hvězdnou Barcelonou 2:4. Pražané nezlomili čekání na první vítězství v soutěži a definitivně ztratili naději na postup do vyřazovací fáze. Červenobílí v souboji šampionů svých zemí v promrzlém Edenu od 10. minuty vedli po brance Vasila Kušeje, poté dvěma góly otočil stav Fermín López. Vršovičtí ještě do pauzy srovnali po vlastní brance Roberta Lewandowského, ale po pauze už favorit dominoval. V 63. minutě se trefil střídající Dani Olmo a krátce nato Lewandowski.
Atalanta Bergamo po třech výhrách prohrála doma s Bilbaem 2:3. Až dosud dala všech osm svých gólů až po přestávce, tentokrát příznivce nechala čekat jen čtvrthodinu, než hlavičkoval Scamacca. Baskové sice ve třech kolech po sobě nedali gól včetně bezbrankového duelu v Edenu, ale v Bergamu ve druhém poločase udeřili celkem třikrát.
Lépe si vedl druhý zástupce ze Serie A, Juventus Turín porazil Benficu Lisabon 2:0. Portugalský tým v této sezoně Ligy mistrů už zdolal Neapol, ale podruhé na Apeninském poloostrově vyšel naprázdno. Francouz Thuram a Američan McKennie vystříleli staré dámě třetí výhru po sobě.
Atlético Madrid po třech výhrách v řadě se muselo v duelu s Galatasaray v Istanbulu spokojit s bodem. Zápas přitom nemohl pro argentinského trenéra hostů Simeoneho začít lépe. Už ve 4. minutě jeho syn Giuliano hlavičkoval do sítě. Jenže pak Llorente srazil míč za záda brankáře Oblaka, který nastoupil jako první Slovinec ke stému zápasu v Champions League. Pak už se výsledek nezměnil a Turci získali bod po dvou porážkách.
Eintrachtu Frankfurt ani nedělní změna na trenérské lavičce nepomohla a po prohře 2:3 na hřišti Karabachu je definitivně ze hry. Nový kouč Schmitt, který dosud vedl jen mládežnické výběry, zatím mužstvo neprobudil. Už ve 4. minutě diváky v Baku rozjásal Kolumbijec Durán. Za sedm minut Turek Uzun potrestal chybu domácí obrany a hosté dokonce vedli poté, co Alžířan Šájbí proměnil penaltu. Ale Durán druhým gólem deset minut před koncem srovnal a v nastavení rozhodl Mustafazade. Zástupce Ázerbájdžánu, loni poslední v Evropské lize, má s deseti body stále šanci.
Výsledky 7. kola fotbalové Ligy mistrů
Galatasaray Istanbul – Atlético Madrid 1:1 (1:1)
Branky: 20. vlastní Llorente – 4. Simeone. Rozhodčí: Kovács (Rum.).
Karabach – Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Branky: 4. a 80. Durán, 90.+4 Mustafazade – 11. Uzun, 78. Šájbí z pen. Rozhodčí: Schärer (Švýc.).
Bergamo – Bilbao 2:3 (1:0)
Branky: 16. Scamacca, 88. Krstovič – 58. Guruzeta, 70. Serrano, 74. Navarro. Rozhodčí: Makkelie (Niz.).
Bayern Mnichov – Saint-Gilloise 2:0 (0:0)
Branky: 52. a 55. z pen. Kane. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.). ČK: 63. Kim Min-ča (Bayern).
Chelsea – Pafos 1:0 (0:0)
Branka: 78. Caicedo. Rozhodčí: Lambrechts (Belg.).
Juventus Turín – Benfica Lisabon 2:0 (0:0)
Branky: 55. Thuram, 64. McKennie. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
Olympique Marseille – Liverpool 0:3 (0:1)
Branka: 45.+1 Szoboszlai, 73. vlastní Rulli, 90.+3 Gakpo. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).
Newcastle – PSV Eindhoven 3:0 (2:0)
Branky: 8. Wissa, 30. Gordon, 65. Barnes. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
Slavia Praha – FC Barcelona 2:4 (2:2)
Branky: 10. Kušej, 44. vlastní Lewandowski – 34. a 42. López, 63. Olmo, 70. Lewandowski. Rozhodčí: Kavanagh (Angl.)