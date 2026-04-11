Barcelona vyhrála s Espaňolem a odskočila Realu o devět bodů

Fotbalisté Barcelony ve 31. kole španělské ligy porazili městského rivala Espaňol 4:1. Lídr tabulky využil páteční remízu druhého Realu Madrid 1:1 s Gironou a vede tabulku už o devět bodů. Atlético Madrid před čtvrtfinálovou odvetou v Lize mistrů s Barcelonou nastoupilo s deseti změnami v základní sestavě a prohrálo na hřišti Sevilly 1:2.
Už v deváté minutě po rohovém kopu Yamala se hlavou prosadil Ferrán Torres. Stejná dvojice zaúřadovala i o 16 minut později, kdy si Torres perfektně načasoval náběh na Yamalovu průnikovou přihrávku za obranu a prvním dotekem zakončil podél brankáře Dmitroviče. V ligové sezoně dal španělský útočník 14. gól.
Espaňol deset minut po přestávce zdramatizoval utkání gólem Lozana, favorit ale nakonec odmítl překvapení. Yamal patnáctou trefou v sezoně a Rashford stanovili v závěrečné pětiminutovce výsledek.
Trenér Atlética Diego Simeone se před klíčovou domácí čtvrtfinálovou odvetou proti Barceloně, do níž si jeho svěřenci nesou výhru 2:0, rozhodl k radikálním změnám v základní sestavě a oproti právě středečnímu zápasu na Camp Nou obměnil celou základní jedenáctku vyjma brankáře Mussa.
Tři hráči z B-týmu si odbyli debut za první tým, byli jimi obránci Dani Martínez a Javier Boňar a záložník Rayane Belaid. I díky nim nastoupili Rojiblancos v sestavě s věkovým průměrem 23 let a 289 dní, což je nejmladší základní sestava Atlética pod vedením trenéra Simeoneho.
Oba debutující obránci se velkou mírou podepsali pod výsledek zápasu, neboť Martínez nejprve ve vápně fauloval Romera a z nařízené penalty poslal Adams Sevillu v 10. minutě do vedení. Boňar pak ve 35. hlavou srovnal, ale domácí si ještě před přestávkou vzali vedení zpět gólem Gudelje a už o něj nepřišli.
Sevilla zvítězila po pěti ztrátách a po třech po sobě jdoucích porážkách. V tabulce je na 15. místě, na sestupové příčky má nyní tříbodový náskok. Osmnáctá Mallorca však v neděli vyzve Vallecano. Čtvrté Atlético v lize prohrálo potřetí v řadě, na pátý Betis Sevilla má však stále pohodlný dvanáctibodový náskok.
Výsledky 31. kola španělské fotbalové ligy
San Sebastian – Alavés 3:3 (14. Sučič, 27. vlastní Sivera, 60. Óskarsson – 3. vlastní Čaleta-Car, 24. Diabaté, 90.+7 Boyé), Elche – Valencie 1:0 (73. Cepeda), FC Barcelona – Espaňol Barcelona 4:1 (9. a 25. Torres, 87. Yamal, 89. Rashford – 56. Lozano), FC Sevilla – Atlético Madrid 2:1 (10. Adams z pen., 45.+2 Gudelj – 35. Boňar).