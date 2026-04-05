Getafe porazilo Bilbao. Celta Vigo otočila zápas s Valencií

Getafe mělo před utkáním 30. kola španělské fotbalové ligy stejný bodový zisk jako jejich soupeř z Bilbaa. To však dokázalo porazit 2:0 a v tabulce drží osmou příčkou se ztrátou jen tří bodů na šesté místo, které zajišťuje účast v evropských pohárech. To zatím patří Celtě Vigo, která otočila utkání s Valencií a vyhrála 3:2.
U šesté výhry Getafe z posledních osmi ligových zápasů hrál hlavní roli Uruguayec Satriano. Jeho střelu na konci úvodní čtvrthodiny tečoval do sítě argentinský spoluhráč Vázquez, v poslední minutě pak sám zakončil centr Martína do odkryté branky.
Akci před pojišťovacím gólem rozjel střídající Birmančevič, který v Getafe hostuje z pražské Sparty. Bilbao po třetí porážce z posledních čtyř zápasů ztrácí na své přemožitele tři body.
Celta Vigo otočila zápas s Valencií, zvítězila na jejím hřišti 3:2 a přiblížila se k pátému Betisu Sevilla na rozdíl jediného bodu. Na obratu se podíleli náhradníci López a Swedberg, které trenér Claudio Giráldez poslal do hry o poločase.
Prvnímu vítězství Celty Vigo na hřišti Valencie od roku 2016 nezabránil autor dvou gólů Rodriguez. Argentinský záložník se jako střelec prosadil poprvé od zimního přestupu z West Hamu, ale jeho tým v tabulce klesl na 13. místo a má jen šestibodový náskok na pásmo
Pouze o dva body se drží nad první sestupovou příčkou Sevilla, která prohrála záchranářský duel na hřišti Ovieda 0:1. O výhře posledního týmu tabulky rozhodl po půlhodině hry uruguayský útočník Viňas a vyhlídky hostů na bodový zisk nedlouho poté ještě víc pohasly po vyloučení francouzského beka Nianzoua. Oviedo po druhé výhře z posledních tří zápasů ztrácí na záchranu sedm bodů.
Výsledky 30. kola španělské fotbalové ligy
Getafe – Bilbao 2:0 (14. Vázquez, 90. Satriano), Valencie – Celta Vigo 2:3 (12. a 90.+3 Rodríguez – 56. Moriba, 60. López, 81. Swedberg), Oviedo – FC Sevilla 1:0 (32. Viňas), Alavés – Pamplona 2:2 (44. Martínez, 90.+1 Boye z pen. – 4. Rosier, 80. Budimir z pen.).