Barcelona v derby porazila Real Madrid a zajistila si 29. titul

Mistrem španělské ligy je Barcelona, která dosáhla na 29. titul. Další triumf si zajistila díky výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid. Tři kola před koncem má katalánský klub nedostižný 14bodový náskok před největším rivalem.
Barcelonu poslal do vedení v deváté minutě Marcus Rashford, který se trefil z přímého kopu a zaznamenal osmý gól v sezoně. O druhou branku se postaral o devět minut později Ferrán Torres, který skóroval pošestnácté v ročníku a vyrovnal tak spoluhráče Lamineho Yamala.
Barcelona zvítězila v jedenáctém ligovém zápase po sobě, k titulu by jí přitom stačil i bod. Mistrovské oslavy vypukly jen několik hodin po úmrtí otce barcelonského trenéra Hansiho Flicka, o němž klub informoval na sociálních sítích.
Real Madrid doplatil na četné absence zraněných hráčů, mezi nimiž figurovali Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo či Arda Güler.
Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Mallorky a navýšil náskok na čtvrté Atlético Madrid na rozdíl šesti bodů. Proti Mallorce, která na domácím stadionu prohrála naposledy na konci února a v dubnu tam porazila Real Madrid, se ujal vedení v 31. minutě po Pérezově penaltě.
Mallorca ještě do poločasu vyrovnala zásluhou Muriqiho, který využil chyby gólmana hostů Tenase při chytání centru. Kosovský útočník zaznamenal 22. gól v sezoně a má jen o dvě branky méně než nejlepší střelec ligy Mbappé.
Mallorca se po remíze posunula ve vyrovnané tabulce na 13. místo, na sestupové pásmo má náskok jen dvou bodů.
Výsledky 35. kola španělské fotbalové ligy
Levante – Pamplona 3:2 (35. a 37. García, 90. Etta Eyong – 3. vlastní Toljan, 11. Budimir), Elche – Alavés 1:1 (72. Rodríguez – 51. Martínez z pen.), FC Sevilla – Espaňol 2:1 (82. Castrín, 90+1 Adams – 56. Dolan), Atlético – Vigo 0:1 (62. Iglesias), San Sebastian – Betis 2:2 (80. Oskarsson, 90. Oyarzabal z pen. – 39. Antony, 47. Ezalzúlí), Mallorca – Villarreal 1:1 (45.+2 Muriqi – 31. Pérez z pen.), Bilbao – Valencie 0:1 (72. Sadiq), Oviedo – Getafe 0:0, FC Barcelona – Real Madrid 2:0 (9. Rashford, 18. Torres).