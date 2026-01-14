Hoffenheim s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem rozstřílel v Bundeslize Mönchengladbach 5:1, hattrickem se vyznamenal Andrej Kramarič. Bayern Mnichov zvítězil po obratu na hřišti nováčka z Kolína nad Rýnem 3:1, v bundesligové sezoně stále neprohrál a tabulku dál vede o devět bodů před Dortmundem.
SESTŘIHBayern v Bundeslize stále neprohrál, Hoffenheim rozstřílel Mönchengladbach
Čtyřiatřicetiletý Kramarič měl před zápasem v ligovém ročníku na kontě tři branky, střelecký účet si proti Mönchengladbachu zdvojnásobil už v první půli. Hattrick stihl v rozmezí 22. minuty až čtvrté minuty nastavení, první trefu zaznamenal z penalty.
Domácí ovládli úvodní dějství 4:0, po změně stran už se utkání jen dohrávalo. Coufal s Hranáčem odehráli celý duel, jejich spoluhráč útočník Adam Hložek chyběl kvůli zranění. Hoffenheim se posunul na páté místo. Na druhý Dortmund ztrácí šest bodů, k dobru má ale jeden duel.
Utkání v Kolíně nad Rýnem přerušila v úvodu na několik minut pyrotechnika. Domácí poslal do vedení Maina, hosté srovnali v nastavení prvního poločasu zásluhou Gnabryho. Po přestávce dokonali obrat Kim Min-če a střídající Karl. Bavorský gigant vyhrál 15. duel v ligové sezoně, body ztratil jen za dvě remízy.
Lipsko zabralo po dvou prohrách a po domácí výhře 2:0 nad Freiburgem se posunulo na třetí místo. Oba góly dalo po změně stran.
Wolfsburg porazil v záchranářském souboji St. Pauli 2:1. Do vedení ho poslal v 25. minutě z penalty Eriksen, za hosty srovnal Smith. Duel směřoval k dělbě bodů, když v 88. minutě vystřelil domácím cenné vítězství Dzenan Pejcinovic. Wolfsburg bodoval po dvou prohrách a sestupovým příčkám se vzdálil na šest bodů. Hamburský celek klesl na 17. pozici o skóre před poslední Heidenheim, oproti němuž odehrál o utkání méně.
Výsledky 17. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 17. kola německé fotbalové ligy
Stuttgart – Frankfurt 3:2 (27. Demirovič, 35. Undav, 87. Nartey – 5. Kristensen, 80. Amajmúní)
Dortmund – Brémy 3:0 (11. Schlotterbeck, 76. Sabitzer, 83. Guirassy)
Mohuč – Heidenheim 2:1 (30. Widmer, 49. Amiri – 60. Schimmer).
Wolfsburg – St. Pauli 2:1 (25. Eriksen z pen., 88. Pejcinovic – 40. Smith)
Hoffenheim – Mönchengladbach 5:1 (22. z pen., 45.+1 a 45.+4 Kramarič, 24. Lemperle, 77. Moerstedt – 69. Mačino)
Kolín nad Rýnem – Bayern Mnichov 1:3 (41. Maina – 45.+5 Gnabry, 71. Kim Min-če, 84. Karl)
Lipsko – Freiburg 2:0 (53. Orbán, 56. Cardoso)