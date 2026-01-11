Bayern Mnichov deklasoval v Bundeslize Wolfsburg 8:1 a uštědřil mu nejvyšší porážku v soutěži. O něco lépe dopadl Augsburg, který si z Mönchengladbachu veze porážku 0:4. Bayern po 16. kole vede tabulku před Dortmundem už o 11 bodů.
SESTŘIHBayern uštědřil pořádný výprask Wolfsburgu a vede tabulku už o 11 bodů
Dvěma góly se na kanonádě Bayernu podílel Olise, který dvakrát skóroval v druhém poločase, který domácí vyhráli 6:0. Jednou se trefil i Kane a 20. brankou si upevnil suverénní vedení v tabulce střelců.
Oba týmy se prosadily hned z první šance. Ve 13. minutě tak po vlastní brance Fischera a gólu Pejčinoviče platilo skóre 1:1. Bayern ve 30. minutě poslal znovu do vedení Díaz. Po změně stran Olise dvakrát rozvlnil síť a Díaz ke své trefě z prvního dějství přidal dvě asistence.
O zbytek domácích branek se postarali Guerreiro, Kane, Goretzka a druhý vlastní gól hostů v zápase zaznamenal Jenz. Kane vévodí tabulce střelců s jedenáctigólovým náskokem před Olisem a Díazem, Tabakovičem z Mönchengladbachu a Undavem ze Stuttgartu.
Wolfsburg prohrál podruhé za sebou a na 14. místě má na sestupové příčky jen tříbodový náskok. Dosavadní nejvyšší porážku utrpěl také v mnichovské Allianz Areně, v březnu 2019 si odtud odvezl debakl 0:6. Stejným výsledkem prohrál v květnu 2023 na hřišti Borussie Dortmund.
Výsledky 16. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 16. kola německé fotbalové ligy
Freiburg – Hamburk 2:1 (53. Grifo z pen., 83. Matanovič – 48. Vuškovič)
Heidenheim – Kolín nad Rýnem 2:2 (15. Pieringer, 26. Niehues – 8. Martel, 48. Mala)
Union Berlín – Mohuč 2:2 (77. Čong U-jong, 86. Doekhi – 30. Amiri, 69. Hollerbach)
Leverkusen – Stuttgart 1:4 (66. Grimaldo z pen. - 7 a 45. Leweling, 29. Mittelstädt z pen., 45.+2 Undav)
Mönchengladbach – Augsburg 4:0 (36. a 61. Tabakovič, 8. Scally, 20. Diks z pen.)
Bayern Mnichov – Wolfsburg 8:1 (50. a 76. Olise, 5. vlastní Fischer, 30. Díaz, 53. vlastní Jenz, 68. Guerreiro, 69. Kane, 89. Goretzka – 13. Pejčinovič
Zápasy Brémy – Hoffenheim a St. Pauli – Lipsko byly odloženy