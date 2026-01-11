Fotbal

SESTŘIHBayern uštědřil pořádný výprask Wolfsburgu a vede tabulku už o 11 bodů


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Bayern Mnichov deklasoval v Bundeslize Wolfsburg 8:1 a uštědřil mu nejvyšší porážku v soutěži. O něco lépe dopadl Augsburg, který si z Mönchengladbachu veze porážku 0:4. Bayern po 16. kole vede tabulku před Dortmundem už o 11 bodů.

Dvěma góly se na kanonádě Bayernu podílel Olise, který dvakrát skóroval v druhém poločase, který domácí vyhráli 6:0. Jednou se trefil i Kane a 20. brankou si upevnil suverénní vedení v tabulce střelců.

Oba týmy se prosadily hned z první šance. Ve 13. minutě tak po vlastní brance Fischera a gólu Pejčinoviče platilo skóre 1:1. Bayern ve 30. minutě poslal znovu do vedení Díaz. Po změně stran Olise dvakrát rozvlnil síť a Díaz ke své trefě z prvního dějství přidal dvě asistence.

O zbytek domácích branek se postarali Guerreiro, Kane, Goretzka a druhý vlastní gól hostů v zápase zaznamenal Jenz. Kane vévodí tabulce střelců s jedenáctigólovým náskokem před Olisem a Díazem, Tabakovičem z Mönchengladbachu a Undavem ze Stuttgartu.

Wolfsburg prohrál podruhé za sebou a na 14. místě má na sestupové příčky jen tříbodový náskok. Dosavadní nejvyšší porážku utrpěl také v mnichovské Allianz Areně, v březnu 2019 si odtud odvezl debakl 0:6. Stejným výsledkem prohrál v květnu 2023 na hřišti Borussie Dortmund.

Výsledky 16. kola německé fotbalové ligy

Freiburg – Hamburk 2:1 (53. Grifo z pen., 83. Matanovič – 48. Vuškovič)
Heidenheim – Kolín nad Rýnem 2:2 (15. Pieringer, 26. Niehues – 8. Martel, 48. Mala)
Union Berlín – Mohuč 2:2 (77. Čong U-jong, 86. Doekhi – 30. Amiri, 69. Hollerbach)
Leverkusen – Stuttgart 1:4 (66. Grimaldo z pen. - 7 a 45. Leweling, 29. Mittelstädt z pen., 45.+2 Undav)
Mönchengladbach – Augsburg 4:0 (36. a 61. Tabakovič, 8. Scally, 20. Diks z pen.)
Bayern Mnichov – Wolfsburg 8:1 (50. a 76. Olise, 5. vlastní Fischer, 30. Díaz, 53. vlastní Jenz, 68. Guerreiro, 69. Kane, 89. Goretzka – 13. Pejčinovič

Zápasy Brémy – Hoffenheim a St. Pauli – Lipsko byly odloženy

Přečtěte si také

SESTŘIHLeverkusen bez Schicka utrpěl debakl, Mohuč promarnila dvoubrankový náskok

10. 1. 2026

Leverkusen bez Schicka utrpěl debakl, Mohuč promarnila dvoubrankový náskok
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.