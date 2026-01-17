Jediný gól rozhodl v zápase německé fotbalové ligy o vítězství Hoffenheimu. Tým, za který nastoupili Robin Hranáč a Vladimír Coufal, porazil 1:0 Leverkusen s Patrickem Schickem. Hoffenheim v tabulce poskočil na třetí místo před Lipsko, které jasně podlehlo Bayernu Mnichov 1:5. Bavorský celek nadále vede ligu o jedenáct bodů před Dortmundem.
Bayern si zastřílel proti Lipsku. Hoffenheim zvítězil nad Leverkusenem
S fanoušky Hoffenheimu se před zápasem rozloučil Pavel Kadeřábek, který dres TSG oblékal deset let a po konci minulé sezony zamířil do pražské Sparty. Od klubu dostal jako poděkování památeční dres a fanoušci na tribunách na jeho počest vytvořili choreo.
Zápas rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči. Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé téměř po šesti letech. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na dnešního přemožitele už ztrácí čtyři body.
Bayern v Lipsku prohrál první poločas, ale po změně stran na Cardosův gól odpověděli Gnabry, 21. brankou v sezoně nejlepší ligový střelec Kane, Tah, Pavlovič a Olise. Hosté třikrát skórovali v posledních sedmi minutách.
Bavorský velkoklub vede tabulku stále o 11 bodů před Dortmundem, který proti St. Pauli přišel o dvougólové vedení, ale nakonec hosty z Hamburku porazil 3:2. V šesté minutě závěrečného nastavení o vítězství favorita nad posledním týmem tabulky rozhodl kapitán Can, který proměnil penaltu za faul. Gól a asistenci v zápase zaznamenal Adeyemi, který se do statistik zapsal poprvé od listopadové trefy do sítě Leverkusenu.