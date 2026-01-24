Prvního přemožitele poznal v 19. kole německé ligy Bayern Mnichov. Úřadující mistr doma v bavorském derby podlehl Augsburgu 1:2. Hoffenheim třemi góly v druhém poločase otočil utkání ve Frankfurtu a zvítězil 3:1. Vladimír Coufal odehrál celý zápas a výrazně přispěl ke třetí brance hostů, Robin Hranáč zůstal mezi náhradníky.
SESTŘIHBavorské derby dalo Bayernu okusit hořkost první porážky v sezoně
Leverkusen porazil Brémy 1:0. Patrik Schick odehrál za vítěze celý zápas, v prvním poločase videorozhodčí odvolal jeho gól. Lipsko se v Heidenheimu prosadilo třikrát během osmi minut a zvítězilo 3:0.
Bayern sice od 23. minuty vedl po trefě Japonce Ita, ale na předvedeném výkonu bylo vidět, že bundesligový suverén není v ideální formě. Hosté toho po přestávce využili zásluhou Chavese a nakonec i vítěznou trefou Massonga z 81. minuty.
Svěřenci Vincenta Kompanyho v závěrečných minutách zavřeli soupeře v pokutovém území, ale velkou šanci ke skórování měl až v poslední sekundě nastavení Olise. Zpoza vápna se pokusil o umístěnou střelu do levého horního rohu a rozezněl břevno Dahmenovy branky.
Augsburg v dubnu 2014 ukončil nejdelší sérii Bayernu bez porážky po 53 ligových zápasech rovněž výsledkem 1:0. V sobotu ho zastavil po 27 utkáních v jeho druhé nejdelší ligové sérii bez prohry.
Hoffenheim pokazil debut nového trenérského dua Eintrachtu Dennis Schmitt – Alex Meier. Kalimuendo sice v 18. minutě poslal Frankfurt do vedení, ale hosté po přestávce hlavičkami Moerstedta a Kabaka a vlastním gólem Amendy, jenž do branky srazil Coufalův centr, zápas otočili.
Pro Hoffenheim to bylo první vítězství ve Frankfurtu za téměř deset let. Eintracht zůstal i v pátém soutěžním zápase roku bez vítězství. Stejně jako v předchozích čtyřech utkáních inkasoval tři góly a po závěrečném hvizdu se ozval bouřlivý pískot domácího publika.
Leverkusen po neúspěšném startu zaznamenal první soutěžní vítězství v roce 2026. Schick se trefil už ve 14. minutě, ale kontrola videorozhodčího odhalila, že míč do sítě dostal rukou. K oslavě 30. narozenin tak českému reprezentantovi musela stačit branka spoluhráče Vázqueze z 37. minuty. Werder zůstal už v osmém ligovém zápase bez vítězství.
Lipsko zdolalo Heidenheim góly Bakua, Nusy a Rauma a posunulo se na čtvrté místo před Stuttgart. Domácí jsou poslední o skóre za St. Pauli, které v pátek získalo bod za bezbrankové derby s Hamburkem. Na 15. příčku znamenající záchranu oba týmy ztrácejí pět bodů.
Výsledky 19. kola německé fotbalové ligy
Bayern Mnichov – Augsburg 1:2 (23. Ito – 75. Chaves, 81. Massengo)
Frankfurt – Hoffenheim 1:3 (18. Kalimuendo – 52. Moerstedt, 60. Kabak, 65. vlastní Amenda)
Heidenheim – Lipsko 0:3 (62. Baku, 68. Nusa, 70. Raum)
Leverkusen – Brémy 1:0 (37. Vázquez)
Mohuč – Wolfsburg 3:1 (68. Tietz, 73. Bell, 83. Amiri z pen. – 3. Amúra)
Union Berlín – Dortmund 0:3 (8. Can z pen., 53. Schlotterbeck, 84. Beier)
St. Pauli – Hamburk 0:0