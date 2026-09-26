Fotbal

Baroš se rozloučil s kariérou na vyprodaném stadionu v Ostravě


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na vyprodané exhibici na Městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. Čtyřiačtyřicetiletý druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než šest let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava.

Ostravský odchovanec a bývalá hvězda národního týmu se loučil napodruhé. Poprvé to bylo v červenci 2020 v dresu Baníku v ostrém ligovém utkání proti Plzni, jenže kvůli pandemii covidu pouze před povolenými pěti tisícovkami diváků. Dnes si mohl užít plný stadion a přes čtrnáct tisíc fanoušků na tribunách, kteří vedle Baroše na trávníku sledovali řadu dalších slavných postav, především z úspěšné reprezentační éry kouče Karla Brücknera.

Petr Čech, Vladimír Šmicer, Tomáš Rosický, Marek Jankulovski, Jan Koller nebo Tomáš Ujfaluši nastoupili na straně reprezentačního výběru, Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu, Galatasaraye Istanbul a Baníku Jerzy Dudek, Salif Diao, Emanuel Eboue, Jan Laštůvka, Václav Svěrkoš či René Bolf v dresu Baníku. Ke konečnému výsledku 11:9 pro reprezentaci pomohli svými góly a akcemi i Barošovi synové Patrik s Matteem a bratr Simon.

Dvě minuty před koncem se Baroš rozloučil, oběhl čestné kolečko kolem aplaudujících tribun a špalírem spoluhráčů na hřišti symbolicky odešel do fotbalové penze.

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Milan Baroš o své finální rozlučce s kariérou před fanoušky
Zdroj: ČT24

„Chci moc poděkovat všem, díky kterým jsem mohl mít takovou kariéru. Moc jsem si to dneska užil a chci poděkovat i všem klukům a fanouškům, kteří dnes dorazili na stadion. Lidi dnes vytvořili skvělou atmosféru. Vždy jsem říkal, že Baník má nejlepší fanoušky, a i proto Baník navždy zůstane v mém srdci,“ řekl Baroš, který v dnešním utkání střídavě nastupoval za oba týmy a celkově zapsal čtyři trefy.

Rodák z Vigantic nejvíce zářil v první dekádě tohoto tisíciletí a po přestupu z Ostravy do Liverpoolu, se kterým v roce 2005 vyhrál Ligu mistrů. Dařilo se mu ale i později v Lyonu nebo Galatasarayi Istanbul. V národním týmu patřil společně s Kollerem ke gólovým esům tehdejšího výběru trenéra Karla Brücknera.

„Dodnes mě bude mrzet, že jsme s repre nedošli na Euru 2004 aspoň do finále. Ten turnaj jsme měli vyhrát, měli jsme na to. To mě dodneška mrzí,“ řekl o turnaji, na kterém se s pěti góly stal nejlepším střelcem.

Baroš po konci profesionální kariéry ještě chvíli nastupoval za rodné Vigantice, kde je stále registrován, fotbal už ale nehraje.

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