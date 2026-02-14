Hráči Realu Madrid dokázali doma porazit San Sebastian 4:1 a posunuli se do čela neúplné tabulky o dva body před Barcelonu, která se na první místo může vrátit v pondělním utkání v Gironě. Villarreal prohrál na hřišti Getafe 1:2, ztratil body počtvrté z posledních pěti kol a nevyužil šanci dostat se přinejmenším do neděle před třetí Atlético Madrid, které je před ním jen díky lepšímu skóre. Oba celky ztrácejí na vedoucí Real 15 bodů.
Real zvládl duel se San Sebastianem, Villareal padl v Getafe
Trenér Realu Arbeloa nechal proti San Sebastianu odpočívat Mbappého. Na absenci nejlepšího ligového střelce nechal už v páté minutě zapomenout Gonzalo García, jenž poslal „Bílý balet“ do vedení. Ve 21. minutě vyrovnal z penalty kapitán hostů Oyarzabal, ale za další čtyři minuty Real znovu vedl, když se rovněž z pokutového kopu trefil Vinícius Júnior.
Ve 31. minutě už domácí vedli o dvě branky, tentokrát byl úspěšným střelcem záložník Valverde. Tři minuty po startu druhé půle se opět z penaltového puntíku trefil Vinícius Júnior a stanovil konečné skóre. Královský klub v lize vyhrál poosmé v řadě. San Sebastian prohrál po sedmi zápasech a v tabulce je osmý.
Getafe poslal čtyři minuty před poločasovou přestávkou do vedení Arambarri, jenž proměnil penaltu za faul Veigy. V 53. minutě zvýšil Satriano a hosté se zmohli už jen na kontaktní branku, o kterou se na začátku závěrečné čtvrthodiny postaral střídající Mikautadze. Getafe protáhlo ligovou sérii bez porážky na čtyři zápasy, poslední dvě utkání vyhrálo a poskočilo na desátou pozici neúplné tabulky s šestibodovou ztrátou na pohárové příčky.
Výsledky 24. kola španělské fotbalové ligy
Espaňol Barcelona – Celta Vigo 2:2 (66. García, 86. Dolan – 38. Jutgla, 90.+3 Iglesias), Getafe – Villarreal 2:1 (41. Arambarri z pen., 52. Satriano – 76. Mikautadze), FC Sevilla – Alavés 1:1 (42. Sow – 60. Martínez), Real Madrid – San Sebastian 4:1 (25. a 48. obě z pen. Vinícius Júnior, 5. G. García, 31. Valverde – 21. Oyarzabal z pen.).