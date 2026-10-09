Fotbal

SESTŘIHMistrovství světa se fotbalistkám po porážce se Skotskem vzdálilo


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih kvalifikace MS fotbalistek Česko – Skotsko
Zdroj: ČT sport

České fotbalistky zahájily barážový boj o vůbec první postup na mistrovství světa, které příští rok pořádá Brazílie, porážkou 0:2. Odveta se hraje v úterý na hřišti soupeřek. Vítěz dvojzápasu se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Litva – Švédsko, kde první zápas vyhrály Švédky v Litvě jasně 5:0.

Skotské hráčky začaly lépe, držely míč a snažily se dostávat před českou branku. Ale nebezpečné nebyly. Postupem času se hra vyrovnala a Češky měly i trochu navrch, jenže nebezpečné také moc nebyly.

Největší šanci prvního poločasu nakonec měla po spolupráci na levém křídle s Khýrovou Stašková. Ale soupeřky stačily její střelu z hranice malého vápna zblokovat.

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Ohlasy českých fotbalistek po utkání se Skotskem
Zdroj: ČT sport

Po přestávce opět začaly lépe Skotky a Weirová dostala na hranici českého vápna hodně času, který využila stoprocentně a trefila se přesně k tyči a skotský celek se dostal do vedení. A to za pár minut ještě zvýšila po jednoduché akci po pravé straně Emsliová.

České hráčky se snažily a střelu Černé i hlavičku Staškové musela řešit skotská gólmanka. Ve skotské brance mohla skončit i hlavička Černé, ale všechny české snahy končily s vyloučením Krejčiříkové po druhé žluté kartě.

Odveta ve Skotsku tak bude pro český výběr hodně těžká.

Česko – Skotsko 0:2 (0:0)

Branky: 57. Weirová, 65. Emslieová. ČK: 85. Krejčiříková (Česko).

Sestava ČR: Votíková – Veselá (66. Růžičková), Bendová, Polcarová, Bartoňová (90.+3 Šafářová) – Krejčiříková, Cahynová (82. Kotrčová), Dubcová – Polášková (66. Černá), Stašková (82. Žufánková), Khýrová. Trenérka: Klimková.

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