Baník vedl o dva góly, nakonec byl rád za bod. Plzeň uspěla v Karviné, Liberec si poradil se Zlínem

Divoký zápas viděli diváci v Uherském Hradišti. Baník se ujal ve 20. kole první ligy na hřišti Slovácka vedení 2:0, přesto domácí ještě sahali po výhře – oba týmy se nakonec rozešly smírně 2:2. Plzeň vyhrála na půdě Karviné 2:0, Liberec stejným výsledkem zdolal hosty ze Zlína.
Baník promrhal dvoubrankové vedení
Slovácko vstalo z mrtvých v záchranářském souboji proti Baníku a vybojovalo alespoň bod za remízu 2:2. Ostravané vedli po gólech Abdallaha Gninga a Václava Jurečky, pro něhož to byla premiérová trefa v soutěžním utkání v novém dresu. Domácím však patřil závěr. V rozmezí pěti minut se prosadili Adonija Ouanda i Paul Ndubuisi a v 84. minutě mohl navíc rozhodnout Marek Havlík, jenže neproměnil penaltu.
„Dnes jsme dva body ztratili, ale s pokorou musíme přijmout i jeden. Tento zápas pro nás může být obrovská vzpruha. Vážíme si toho, že máme bod. Tři nemáme proto, že fantasticky chytal Jedlička. Skvěle chytil penaltu, kterou Havlík vůbec nekopl špatně. V kritických okamžicích ukázal, že je špičkovým gólmanem,“ hodnotil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
„V závěru jsme zápas nezvládli. Slovácko si po prostřídání vynutilo tlak, my jsme znejistěli a dvakrát jsme inkasovali. Pak jsme mohli dostat třetí gól z penalty. Děkujeme Jedličkovi, že ji chytil a že neodjíždíme bez bodu. Před zápasem bychom bod brali, nakonec jsme měli na tři, ale nemuseli jsme mít žádný. Takže s pokorou ten jeden bereme a jsme rádi, že jsme neprohráli,“ řekl kouč Ostravy Tomáš Galásek.
Plzeň odskočila Karviné v tabulce
Karviná doma nezvládla souboj s Plzní a prohrála 0:2. Západočeši se tak osamostatnili na čtvrtém místě a před šestými Slezany mají tříbodový náskok. Plzeň táhl Denis Višinský, jenž dvakrát skóroval v 19. a 60. minutě. Třetí branku, kterou vstřelil Cheick Souaré, odvolal videorozhodčí kvůli ofsajdu.
Viktoria zdolala Karvinou počtvrté po sobě a prohrála jen dva z dosavadních 18 vzájemných ligových zápasů. I v devátém utkání na půdě slezského soupeře udržela neporazitelnost. Karvinští prohráli teprve podruhé z posledních devíti kol a v lize nebodovali po sérii čtyř duelů.
Bodová jízda Liberce pokračuje i na jaře
Liberec vyhrál nad Zlínem 2:0 a v lize bodoval posedmé v řadě. Skóre zápasu pod Ještědem otevřel Afolabi Soliu, pojistku přidal v druhém poločase Vojtěch Stránský. Severočeši jsou pátí. Zlínští venku v lize potřetí za sebou prohráli, z posledních šesti zápasů pětkrát vyšli bodově naprázdno a zůstali devátí. Slovan oplatil Zlínu porážku 0:1 z úvodního vzájemného duelu sezony. V lize ho doma porazil potřetí za sebou a posedmé z posledních osmi utkání.
„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, protože první zápasy jsou hodně specifické. Věděli jsme, že přijede dobře organizovaný Zlín, který bude hrát na brejky. Myslím, že do defenzivy jsme to zvládli dobře. Nechtěl bych se bavit vyloženě o nějakých herních principech, ale spíš o tom, že jsme to šli zvládnout jako tým za tři body. Těší mě, že jsme to zvládli s nulou. Moc si toho vážíme,“ těšilo trenéra Liberce Radoslava Kováče.
„Vítězství Liberce bylo zasloužené, šel si za tím od první minuty. V prvním poločase jsme byli pomalejší. Domácí nás nutili k chybám, z první šance jsme dostali spojnici, ze druhé už gól. To ovlivnilo zápas. Myslím si, že kdybychom byli důslednější v obranných zónách, které Liberec využíval, mohl být zápas zajímavější. Ve druhém poločase jsme dostali druhou branku, i přes veškerou snahu jsme se tam pak už nedostali a Slovan si to pohlídal,“ mrzelo zlínského kouče Bronislava Červenku.
Výsledky 20. kola první ligy
1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:2 (0:1)
Branky: 75. Ouanda, 79. Ndubuisi – 43. Gning, 52. Jurečka. Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek – Zelinka (video). ŽK: Blahút, Stojčevski, Juroška, Vaško (mimo hřiště, všichni Slovácko). Diváci: 6408.
Slovácko: Heča – Rundič, Stojčevski, Mulder – Reinberk (65. Krmenčík), Šviderský (65. Ndubuisi), Tetour, Blahút – Havlík, Daníček (33. Ouanda), Petržela (65. Juroška). Trenér: Skuhravý.
Ostrava: Jedlička – Rusnák, Chaluš, Kričfaluši, Kante – Kohút (81. Buchta), Boula, Planka, Holzer (81. Šancl) – Jurečka, Gning. Trenér: Galásek.
Slovan Liberec – FC Zlín 2:0 (1:0)
Branky: 22. Soliu, 59. Stránský. Rozhodčí: Berka – Váňa, Cichra – Orel (video). ŽK: Sychra – Kolář, Kanu. Diváci: 2064.
Liberec: Koubek – Icha, Mikula, Drakpe (46. Masopust), Koželuh – Stránský, Diakité (66. Letenay) – Hodouš (58. Sychra), Mahmic (31. Lexa), Soliu (58. Dulay) – Krollis (77. Rus). Trenér: Kováč.
Zlín: Dostál – Kopečný, Jugas, Kolář (19. Křapka), Fukala – Cupák (69. Pišoja), Nombil – Petruta (83. Hellebrand), Ulbrich (69. Koubek), Bartošák (45. Kalabiška) – Kanu (69. Bránecký). Trenér: Červenka.
MFK Karviná – Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)
Branka: 19. a 60. Višinský. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Ratajová – Kocourek (video). ŽK: Šigut, Lapeš, Jarolím (trenér) – Jemelka, Višinský, Memič. Diváci: 2042.
Karviná: Lapeš – Traoré (75. Vallo), Camara, Prebsl, Fleišman – Štorman, Kačor (75. Condé) – Ayaosi, Samko, Šigut – Ezeh. Trenér: Jarolím.
Plzeň: Wiegele – Memič, Krčík, Jemelka, Doski – Hrošovský, Červ – Vydra (46. Souaré), Slončík (46. Sojka), Višinský (77. Lawal) – Vašulín (90.+2 Spáčil). Trenér: Hyský.
Dukla Praha – Sparta Praha 0:3 (0:1)
Branky: 24. z pen. a 73. Haraslín, 89. Grimaldo. Rozhodčí: Radina – Hájek, Pečenka – Orel (video). ŽK: Traoré, Hunal, Holoubek (trenér) – Rrahmani, Kadeřábek, Vydra, Kuol. ČK: 79. Traoré. Diváci: 7292.
Dukla: Matrevics – Svozil, Hunal, Traoré – Černák (85. Purzitidis), Hanousek (76. Kozma), Tijani, Čermák (59. Gilbert), Šehovič (59. Velasquez) – Pekhart (76. Kadák), Kreiker. Trenér: Holoubek.
Sparta: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Vydra – Kadeřábek (82. Sonne), Kairinen, Mannsverk (72. Irving), Ryneš – Mercado (67. Kuol), Haraslín (82. Grimaldo) – Rrahmani (72. Kuchta). Trenér: Priske.
FK Jablonec – FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 20. Jawo. Rozhodčí: Wulkan – Vlček, Slavíček – Adámková (video). ŽK: Hollý – Halinský, Jukl. ČK: 70. Okeke (Jablonec). Diváci: 2023.
Jablonec: Hanuš (77. Mihelak) – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar – Alégué (72. Nebyla), Zorvan (77. Hollý) – Jawo (88. Puškáč). Trenér: Kozel.
Teplice: Trmal – Audinis (76. Švanda), Halinský, Večerka, Riznič – Kodeš, Jukl – Radosta (83. Kozák), D. Mareček (57. Auta), Krejčí (57. Nyarko) – Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Sigma Olomouc – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 51. Kliment. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Jezierski – Dancák. Diváci: 3688.
Olomouc: Koutný – Slavíček, Sylla, Malý, Sláma – Baráth, Beran – Ghali (73. Šíp), Růsek (90.+3 Jásir), Šturm (83. Elbel) – Kliment (73. Jezierski). Trenér: Janotka.
Hradec: Zadražil – Čihák, Petrášek, Čech – Kučera, Darida, Dancák (65. Mihálik), Horák – Vlkanova (75. Hodek), Trubač (65. Pilař) – van Buren (61. Regža). Trenér: Horejš.
FK Mladá Boleslav – Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)
Branky: 69. Lehký, 76. Buryán – 16. Hůlka, 74. Lischka. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Černý (video). ŽK: Buryán, Karafiát, Hybš, Lehký – Vondra. Diváci: 1617.
M. Boleslav: Floder – F. Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Macek, Langhamer (63. Lehký) – Kolářík (77. Zíka), Ševčík, Šubert (85. Penner) – Buryán. Trenér: Majer.
Bohemians: Reichl – Kukučka, Lischka, Vondra – Kareem, Smrž (80. Ristovski), Hůlka, Havel (80. Kovařík) – Čermák, Pleštil (62. Drchal) – Hilál (62. J. Matoušek). Trenér: Veselý.