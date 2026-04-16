Fotbal

Český fotbal udrží díky koeficientu svého zástupce v Lize mistrů


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dobrá zpráva pro české fotbalové kluby. V žebříčku národních koeficientů udržely desáté místo, které znamená, že v pohárech budou mít i v sezoně 2027/28 zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů. Česko po vyřazení AEK Atény ve čtvrtfinále Konferenční ligy zůstalo v elitní desítce těsně před jedenáctým Řeckem.

Tuzemský fotbal bude mít svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů potřetí za sebou. V tomto ročníku si prestižní soutěž bez nutnosti absolvovat kvalifikaci zahrála Slavia. Přímo do hlavní fáze Ligy mistrů projde i šampion této domácí sezony, celek z Edenu má blízko k obhajobě titulu.

Česko navíc bude pro příští ročník pohárů 2026/27 těžit z ještě výhodnější pozice, neboť vloni v žebříčku obsadilo deváté místo. Oproti 10. pozici díky tomu získal lepší postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.

Nyní se hrálo o nasazení do přespříští sezony. Česko po odečtu zahájilo v létě tento ročník na 10. místě žebříčku a klíčovou pozici si udrželo, i když na něj dotíralo nejprve hlavně Polsko a poté Řecko.

Pomohlo Vallecano

Po vyřazení posledních zástupců v Konferenční lize Sparty Praha a Olomouce tuzemské kluby potřebovaly, aby neuspěl AEK Atény. Řecký tým sice v odvetě čtvrtfinále porazil Vallecano doma 3:1, po venkovní prohře 0:3 z minulého týdne však se španělským soupeřem vypadl.

AEK za výhru po vydělení počtem klubů v pohárové sezoně zapsal do žebříčku 0,4 bodu, což ale v souboji s Českem těsně nestačilo. Řecko zůstalo za elitní desítkou o pouhých 0,113 bodu. I v příští sezoně domácí nejvyšší soutěže si tak český šampion znovu zajistí přímý postup do Ligy mistrů a nebude muset absolvovat kvalifikaci.

Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále. V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál.

