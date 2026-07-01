Aztécký stadion: pevnost i katedrála. Domácí mohou čerpat neobyčejnou sílu ještě jednou

Aztécký stadion je fenomén. Tady Mexiko neprohrává. Dalším potvrzením tohoto pravidla bylo vítězství 2:0 nad Ekvádorem v prvním kole play-off. V historii šampionátů v aréně pro více než 80 tisíc diváků Mexičané sehráli desátý duel, osm z nich vyhráli a dvakrát remizovali.
Tance, křepčení, oslavy se sprškou piva. Jakémukoli počasí navzdory. Muž zápasu Julián Quiňones po utkání s Ekvádorem poděkoval fanouškům, kteří znovu vytvořili skvělou atmosféru, přestože utkání kvůli silné bouřce a dešti začalo s hodinovým zpožděním.
Mexičané předvedli bezchybný start do letošního šampionátu. Všechny čtyři úvodní zápasy vyhráli, vstřelili osm gólů a spolu se Španělskem jako jediní dosud neinkasovali. Přestože do utkání vstupovali s hrozivou bilancí osmi proher z předchozích devíti pokusů o postup z prvního kola vyřazovací fáze MS, Aztécký stadion jim znovu poskytl perfektní podporu.
V 89 soutěžních zápasech na svém oblíbeném domácím hřišti Mexiko nyní vyhrálo 70 utkání a prohrálo pouze dvakrát.
„Doma jsme silní. Dnes je nejdůležitější týmová práce. Můžete vyniknout jako jednotlivec, ale to je možné jen díky skvělému výkonu týmu. To je naše myšlení. Bojujeme, dokud nedosáhneme cíle. Děkujeme všem, kteří nás podporovali a věřili nám,“ řekl útočník Quiňones, který první gól dal a na druhý nahrál Raúlu Jiménezovi.
Osmifinálový supertěžký test?
Jen druhý zápas ve skupině s Koreou odehráli Mexičané v Guadalajaře, Jihoafrickou republiku a Česko porazili v hlavním městě. A na Aztéckém stadionu zůstanou také pro osmifinále, v němž v pondělí od 02:00 SELČ narazí na postupujícího ze zápasu Anglie – DR Kongo.
„Myslím, že jim tady fanoušci dávají velký impulz. Za zády jim stojí ohromný dav. Proti Německu jsme měli stejnou energii, takže víme, jaké to je. Teď jsme samozřejmě zdrcení,“ uvedl ekvádorský útočník John Yeboah.
Více než 80 000 fanoušků v hledišti vytvořilo zelené moře. Jejich tým evidentně nadchla elektrizující atmosféra a zápas rozhodl strhujícím nástupem. Azteca představuje velkou výzvu také tím, že se nachází více než 2000 metrů nad mořem. Domácí jsou tu zvyklí hrát, ale také pro jejich dalšího soupeře to nejspíš bude obrovská nevýhoda.