MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Program a výsledkySestřihyAktualityAZ kvíz
Fotbal

Prodloužení bych už nezvládl, takže jsme museli dát gól, smál se Haaland


1. 7. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Haaland: Musel jsem dát gól, už jsem na to neměl nervy
Zdroj: ČT sport

Norský kanonýr Erling Haaland na úvod vyřazovací části na mistrovství světa znovu předvedl instinkt zabijáka. Během zápasu s Pobřežím slonoviny nebyl na hřišti příliš vidět, nakonec ale to byl v 86. minutě právě on, kdo gólem zlomil nerozhodný stav 1:1 a rozhodl o postupu severského fotbalistů do osmifinále.

Haalandovi napočítali statistici pouze 27 doteků míče a deset přihrávek za celý zápas, což bylo nejméně z celého norského týmu. Útočník Manchesteru City se nemohl dostat do své typické hry, příliš mnoho sil ztratil při zbytečných nábězích a také v defenzivě, kam se zejména ve druhém poločase často uchyloval, aby otupil tlak afrického celku. 

„Byl jsem k smrti unavený a blesklo mi hlavou, že nezvládnu prodloužení, takže musíme skórovat,“ řekl usmívající se kanonýr stanici TV2.

Haalandovy statistiky v zápase proti Pobřeží slonoviny
Zdroj: Opta

Haaland měl v nohách přitom pouze dva zápasy ve skupině, proti Iráku i Senegalu přispěl dvěma góly k výhrám a k jistotě postupu po dvou kolech, proto mu trenér Solbakken dal v utkání s Francií volno.

Nahrávám video
Haaland svým gólem poslal Nory do osmifinále MS
Zdroj: ČT sport

Čtyři minuty před koncem základní hrací doby zužitkoval perfektní akci osmadvacetiletého záložníka Patricka Berga z Bodö/Glimt a zblízka poslal míč do odkryté branky. 

Haaland vstřelil pátý gól na turnaji a jen jedna trefa ho dělí od vedoucího Argentince Lionela Messiho. Nebylo proto divu, že ihned spěchal za Bergem a poděkoval mu polibkem na čelo.

Nahrávám video
Sestřih utkání Pobřeží slonoviny – Norsko
Zdroj: ČT sport

„Když jsem přežil tohle, přežiju už všechno,“ ulevil si ještě jednou střelec, který dal v 53. reprezentačním startu 60. gól. O další se bude snažit v osmifinále, v němž Norové vyzvou v neděli Brazílii.

Čtěte více

AKTUALIZUJEMEFrancie – Švédsko 3:0. Haaland dovedl Nory k výhře nad Slony a postupu do osmifinále

1. 7. 2026

Francie – Švédsko 3:0. Haaland dovedl Nory k výhře nad Slony a postupu do osmifinále
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.