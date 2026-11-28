Fotbalisté Realu Madrid ve 14. kole španělské ligy překvapivě prohráli s Alavésem 1:2. Přišli o sérii 10 soutěžních výher a propadli se na třetí místo o bod za Atlético, které zvítězilo na hřišti Elche 3:2. Na vedoucí Barcelonu, jež se v neděli představí v La Coruni, ztrácí Real tři body. Čtvrtý Betis Sevilla doma podlehl Vallecanu 0:1.
Alavés šel do vedení ve 22. minutě po hrubce domácího obránce Huijsena. Španělský reprezentant ve snaze skluzem odehrát míč před dotírajícím Martínezem protihráče pouze uvolnil do samostatného úniku na brankáře Courtoise. Toho španělský útočník překonal se štěstím stejně jako vracejícího se obránce Konatého, jenž odehrál míč jen několik centimetrů za brankovou čárou.
Real se snažil o okamžitou odpověď, ale Bellinghamovu hlavičku vykopl z čáry obránce Tenaglia. Místo vyrovnání tak hosté po hodině hry zvýšili, když Díaz chytrou přihrávkou našel ve vápně Péreze, jenž pak ještě obešel Courtoise a zakončil do prázdné branky. Domácí nakonec nespasila ani 14. ligová branka Mbappého ze 70. minuty.
Bílý balet ještě v závěru dostal výhodu penalty, VAR ale odhalil Bellinghamovo simulování a anglický záložník tak dostal druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. Alavés dnešním úspěchem ukončil devítizápasovou sérii porážek na Santiago Bérnabeu.
Atlético díky penaltě Grimalda a trefě Korejce I Kang-ina už v sedmé minutě vedlo 2:0, přesto se na výhru nečekaně natrápilo. Po Netově snížení sice ještě před poločasovou přestávkou vrátil hostům dvoubrankové vedení Julián Álvarez, ale tři minuty po pauze se domácí znovu přiblížili zásluhou obránce Sangarého.
V 66. minutě pak zachránil Atlético před pohromou záložník Koke, jenž na brankové čáře zastoupil gólmana Oblaka a zneškodnil Chustovu střelu.
První venkovní vítězství Vallecana v sezoně zařídil útočník Jorge De Frutos v 72. minutě, kdy zblízka propálil brankáře Vallese. Rayo se sevillským klubem neprohrálo už pošesté v řadě a v neúplné tabulce poskočilo na 13. místo s tříbodovým náskokem na sestupové pásmo.
Výsledky 14. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 14. kola španělské fotbalové ligy
Betis Sevilla – Vallecano 0:1 (72. De Frutos), Málaga – Bilbao 3:4 (49. a 82. Niňo, 36. Cajuste – 27. Sancet, 34. Berenguer, 38. N. Williams, 44. Rincón), Elche – Atlético Madrid 2:3 (27. Neto, 48. Sangaré – 5. Grimaldo z pen., 7. I Kang-in, 41. Álvarez), Real Madrid – Alavés 1:2 (70. Mbappé – 22. Martínez, 61. Pérez).