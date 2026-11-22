Sahali po senzaci, ale nakonec jsou bez bodu. Fotbalisté Villarrealu v generálce na středeční zápas se Slavií v Lize mistrů v Edenu prohráli v Barceloně 2:3, přestože po sedmi minutách vedli už 2:0. Obhájce titulu ve druhém poločase v rozpětí jedenácti minut vstřelil tři góly a dál vede tabulku o tři body před Realem Madrid. Villarreal po šesté ligové porážce klesl na desáté místo.
Právě domácí prohrou s Realem Barca v této sezoně ztratila jediné body. Jinak byla suverénní s průměrem čtyř vstřelených branek na zápas, ale znovu se ukázalo, že na ni Villarreal umí zahrát. Z posledních pěti duelů na jejím hřišti vyhrál tři, což se nikomu jinému nepodařilo.
Hosté měli bleskový nástup a zásluhou kanadské dvojice Buchanan a Oluwaseyi rychle vedli 2:0. Šanci vrátit favorita do hry měl Yamal, když si došel pro penaltu, sám se také postavil k exekuci, ale poslal míč jen do pravé tyče. V této sezoně La Ligy barcelonská hvězda selhala při pokutovém kopu podruhé ze tří pokusů.
Tlak domácích byl chvílemi až drtivý, na branku mířilo 30 střel, sám Yamal jich vypálil devět, ale maďarský brankář Gulácsi se dlouho překonával. Zaskočil ho až hráč, od něhož to asi fanoušci čekali nejméně. Obránce Martín hlavičkoval přesně a ve své třetí sezoně v nejvyšší soutěži se zapsal mezi střelce teprve podruhé. Fermín López pak odčinil svou chybu při první brance hostů a využil Yamalovu přihrávku k vyrovnání. Navarrův vlastní gól obrat dovršil a jeho autor v nastavení dostal druhou žlutou kartu.
Nováček Santander vyhrál stejným výsledkem nad San Sebastianem. Měl také vynikající úvod a Maročan Zabirí dal během prvních osmi minut dva góly. Při tom druhém jednoduše sebral míč váhajícímu brankáři Remirovi a poslal ho do prázdné branky. Nejlepší střelec loňského mistrovství světa dvacítek, na němž Maroko získalo zlato, to dotáhl už na 11 zásahů, víc jich v La Lize mají jen Raphinha z Barcelony a Mbappé z Realu Madrid. Přitom v Santanderu je od léta jen na hostování z Rennes.
Santander má nejhorší obranu v soutěži, a tak nebylo divu, že náskok neudržel. Těsně před odchodem do kabin vykřesal hostům naději Oyarzabal a Portugalec Guedes po hodině hry vyrovnal. Ale Zabiriho galavačer pokračoval, brankář Remiro ho zastavil faulem a Canales z penalty vrátil domácím vedení.
Výsledky 13. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 13. kola španělské fotbalové ligy
Bilbao – Espaňol 0:1 (66. R. Fernández), Alavés – La Coruňa 3:1 (2. Pérez, 62. Boyé, 90. Suárez – 41. vlastní Tenaglia), Vallecano – Valencie 0:1 (41. Copete), FC Sevilla – Real Betis 1:1 (90.+1 Salas – 50. Antony), Real Madrid – Celta Vigo 2:1 (66. Bellingham, 85. Espí – 6. Durán), FC Barcelona – Villarreal 3:2 (57. Martín, 61. López, 67. vlastní Navarro – 5. Buchanan, 7. Oluwaseyi), Santander – San Sebastian 3:2 (6. a 8. Zabirí, 68. Canales z pen. – 45.+1 Oyarzabal, 60. Guedes), Pamplona – Málaga 1:0 (20. Budimir).