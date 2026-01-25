Třemi góly přidrželi fotbalisté Barcelony u dna tabulky španělské ligy Oviedo a vrátili se do vedení v tabulce o bod před Real Madrid. Stejným výsledkem potvrdili formu i hráči Atlética Madrid, kteří v La Lize bodovali už v pátém zápase za sebou a upevnili si třetí místo, z něhož na Barcelonu ztrácejí osm bodů.
Barcelona nešetřila Oviedo a opět vede, Atlético nedalo Mallorce šanci
Ligový lídr čtyři dny po vítězství 4:2 nad Slavií v Lize mistrů překonal obranu soupeře až v 52. minutě. Podobně jako ve středu v Edenu se prosadil Olmo umístěnou střelou zpoza vápna. Vedení Katalánců navýšil o pět minut později Raphinha a vítězství korunoval v 73. minutě akrobatickým kopem Yamal. Oviedo čeká na ligovou výhru už 14 zápasů a na záchranu ztrácí osm bodů.
Atlético poslal do vedení ve 25. minutě svým sedmým ligovým gólem Sörloth a v týmové tabulce střelců dostihl vedoucího Álvareze.
Klid na kopačky Atlética pak v 75. minutě dodal kuriózní vlastní gól. Hostující obránce Bauza ve snaze odkopnout centr Llorenteho napálil do obličeje spoluhráče Lópeze, od nějž se míč odrazil do sítě. Konečný výsledek zpečetil tři minuty před koncem střídající Almada.
Výsledky 21. kola španělské fotbalové ligy
Vallecano – Pamplona 1:3 (59. Ciss – 29. Budimir, 90.+1 Muňoz, 90.+4 Osambela), Valencie – Espaňol Barcelona 3:2 (16. Duro, 59. Comert, 90.+4 Ramazani z pen. – 55. Terrats, 80. vlastní Copete), FC Sevilla – Bilbao 2:1 (42. Peque, 55. Adams z pen. – 40. Navarro), Villarreal – Real Madrid 0:2 (47. a 90.+2 z pen. Mbappé), Levante – Elche 3:2 (51. Martínez, 68. De la Fuente, 90.+6 Matturro – 11. Rodríguez, 90.+2 Búajár), Atlético Madrid – Mallorca 3:0 (22. Sörloth, 75. vlastní López, 87. Almada), FC Barcelona – Oviedo 3:0 (52. Olmo, 57. Raphinha, 73. Yamal).