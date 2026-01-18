Jediný gól stačil fotbalistům Atlética Madrid k výhře nad Alavésem ve 20. kole španělské ligy. Na jejich stadionu jej dal Alexander Sörloth a madridský celek se v neúplné tabulce bodově dotáhl na třetí Villarreal, jenž má o zápas méně. Podobně je na tom i vedoucí Barcelona, na niž ztrácejí svěřenci Diega Simeoneho osm bodů. Alavés čeká na výhru už pět kol a propadl se do pásma sestupu. Díky vítězství 1:0 na hřišti Getafe jej přeskočila Valencie.
Sörloth zařídil Atléticu výhru nad Alavésem
Sörloth rozhodl o výhře Atlética ve 48. minutě, poté co naskočil na Barriosův centr a hlavou umístil míč k pravé tyči Siverovy branky. Norský útočník se prosadil pošesté v sezoně, v týmové tabulce střelců se dotáhl na druhého Griezmanna a na Álvareze ztrácejí jeden zásah.
Výsledky 20. kola španělské ligy:
Espaňol Barcelona – Girona 0:2 (45.+3 z pen. a 90.+3 z pen. Vanat), Real Madrid – Levante 2:0 (58. Mbappé z pen., 65. Asencio), Mallorca – Bilbao 3:2 (5., 42. a 69. z pen. Muriqi – 8. U. Gómez, 45. N. Williams), Pamplona – Oviedo 3:2 (45. a 75. Budimir, 90.+2 Muňoz – 40. Viňas, 68. Reina), Betis Sevilla – Villarreal 2:0 (57. Ruibal, 83. Fornals), Getafe – Valencie 0:1 (84. Gaya), Atlético Madrid – Alavés 1:0 (48. Sörloth).