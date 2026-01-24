Hráči Realu Madrid zvítězili na hřišti Villarrealu 2:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky. Oba góly dal Kylian Mbappé a suverénně tak kraluje tabulce střelců s 21 góly. Druhý Vedat Muriqi z Mallorky dal o sedm branek méně. Barcelona, která na Real nyní ztrácí dva body, si může prvenství vzít zpět v nedělním domácím zápase s posledním Oviedem.
Mbappé dvěma góly srazil Villarreal a Real se posunul do čela
Mbappé otevřel skóre ve 47. minutě, kdy si našel ve vápně Gueyem sražený centr Viníciuse Júniora. V nastavení francouzského kanonýra ve vlastní šestnáctce fauloval Pedraza a Mbappé penaltu proměnil "vršovickým dloubákem".
Villarreal prohrál druhý zápas po sobě a kvůli horšímu skóre se propadl na čtvrté místo za Atlético Madrid. Na Real ztrácí deset bodů.
Výsledky 21. kola španělské fotbalové ligy
Vallecano – Pamplona 1:3 (59. Ciss – 29. Budimir, 90.+1 Muňoz, 90.+4 Osambela), Valencie – Espaňol Barcelona 3:2 (16. Duro, 59. Comert, 90.+4 Ramazani z pen. – 55. Terrats, 80. vlastní Copete), FC Sevilla – Bilbao 2:1 (42. Peque, 55. Adams z pen. – 40. Navarro), Villarreal – Real Madrid 0:2 (47. a 90.+2 z pen. Mbappé), Levante – Elche 3:2 (51. Martínez, 68. De la Fuente, 90.+6 Matturro – 11. Rodríguez, 90.+2 Búajár).