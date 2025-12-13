Fotbal

Griezmann rozhodl o výhře Atlética nad Valencií


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Atlético Madrid v 16. kole zvítězilo 2:1 nad Valencií, rozhodující branku v 74. minutě vstřelil střídající Antoine Griezmann. Francouzský útočník potvrdil, že se mu proti netopýrům dlouhodobě daří, do jejich sítě se trefil počtrnácté v kariéře. Atlético na domácím hřišti zaznamenalo jedenáctou soutěžní výhru po sobě.

Mužstvo trenéra Diega Simeoneho poslal do vedení sváteční střelec Koke, který ve španělské lize skóroval poprvé od srpna minulého roku. Po změně stran vyrovnal střídající Beltrán ranou zpoza vápna.

Argentinský útočník se po letním příchodu na hostování z Fiorentiny gólově prosadil poprvé v ročníku. Remízový stav však vydržel jen devět minut.

Atlético se po dvou porážkách od Barcelony a Bilbaa vrátilo na vítěznou vlnu a v tabulce je čtvrté s jednobodovým mankem na třetí Villarreal, který má dva zápasy k dobru.

Valencie prohrála po pěti soutěžních zápasech a na premiérovou ligovou výhru na soupeřových stadionech stále čeká. V neúplné tabulce jsou šestnáctí.

Výsledky 16. kola španělské ligy

Atlético Madrid – Valencie 2:1 (17. Koke, 74. Griezmann – 63. Beltrán), Mallorca – Elche 3:1 (5. Morlanes, 82. Mascarell, 89. Muriqi – 21. vlastní Maffeo).

