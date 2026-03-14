Fotbal

Atlético díky výstavnímu gólu Moliny porazilo Getafe 1:0


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Atlética Madrid ve 28. kole španělské ligy zásluhou gólu Nahuela Moliny porazili doma Getafe 1:0 a připsali si čtvrté vítězství v řadě. Rojiblancos jsou v tabulce třetí, na městského rivala Real, který ve večerním zápase hostí Elche, ztrácí svěřenci Diega Simeoneho šest bodů.

O vítězství Atlética rozhodla výstavní Molinova trefa v osmé minutě. Sedmadvacetiletý Argentinec napálil míč 30 metrů od branky a jeho střela zaplula do pravého horního rohu brankáře Soriy.

Getafe nepomohla v cestě za vyrovnáním ani zimní posila ze Sparty Veljko Birmančevič, jenž naskočil do druhého dějství.

V 55. minutě navíc hosté přišli o vyloučeného stopera Abkára, protože videorozhodčí odhalil, že marocký reprezentant v situaci mimo hru sáhl do rozkroku domácímu útočníkovi Sörlothovi. Za nesportovní chování dostal červenou kartu.

Výsledky 28. kola španělské ligy

Alavés – Villarreal 1:1 (40. vlastní R. Marín – 90.+8 Pepe), Girona – Bilbao 3:0 (4. Rincón, 77. Únahí, 90.+2 Echeverri), Atlético – Getafe 1:0 (8. Molina).

