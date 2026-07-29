AS: Reprezentaci by měl po Koubkovi převzít Španěl Denia

Fotbalovou reprezentaci by podle informací španělského deníku AS měl převzít Španěl Santi Denia. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na Hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace, kde po nepovedeném mistrovství světa rezignoval Miroslav Koubek, by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
Koubek předčasně skončil ve funkci na konci června po mistrovství světa. Zkušený trenér postoupil s týmem z baráže na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kde ale jeho výběr ve třech zápasech uhrál jediný bod a vypadl už ve skupině.
Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na začátku července řekl, že chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra.
A že s největší pravděpodobností to bude poprvé zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Kandidáty chce představit na srpnovém zasedání výkonného výboru.
Deník AS napsal, že Denia již smlouvu na dva roky podepsal. Se španělskými fotbalisty vyhrál před triumfem na olympiádě v Paříži také mistrovství Evropy do 17 let (v roce 2017) i hráčů do 19 let (2019). Bývalý stoper je v současné době trenérem klubu a-Šahaníja v Kataru.