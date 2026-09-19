Liberec propásl šanci dostat se do vedení v tabulce fotbalové ligy. V 9. kole remizoval Slovan v Brně s Artisem 0:0 a je druhý o skóre za Slavií, která má ale nedělní zápas s Plzní k dobru. Mladá Boleslav dvěma góly udolala Zbrojovku Brno a v tabulce je třetí o tři body za vedoucí dvojicí, která má však o zápas víc. Pardubice mají druhou výhru v sezoně, po Baníku porazily i Bohemians 2:1, i když dohrávaly v deseti. V Uherském Hradišti sahalo Slovácko po první výhře, ale Baník Ostrava vyrovnal na 2:2 a po třech porážkách má aspoň bod.
V Brně se střelci neprosadili
Liberec po čtyřech výhrách poprvé ztratil body. Naopak nováček doma v sezoně na pátý pokus poprvé bodoval.
Hosté začali sebevědomě a kombinační hrou dostali domácí pod tlak. V 10. minutě za to byli odměněni, když po centru od Dulaye prostřelil brankáře Kašíka Mašek. Autor přihrávky však stál o 16 centimetrů v ofsajdu a sudí Trska po zásahu videoasistenta gól odvolal.
Artis se zpočátku dostával před Koubka jen sporadicky po náznacích rychlých protiútoků, zformovanou obranu Severočechů ale vážněji neohrozil. Liberec nadále potvrzoval svoji dominanci, byl důraznější a jeho záloha přehrávala středovou řadu Brňanů.
Velké šance na otevření skóre však Slovan z převahy nevytěžil, Fayeho ojedinělá střela ve 36. minutě se neujala. Artis si až do přestávky důsledně hájil prostor před vlastní šestnáctkou a prvních 45 minut skončilo bez jediné přímé střely na branku na obou stranách.
Krátce po změně stran prověřil střídající Adediran hostujícího gólmana Koubka úvodním pokusem mezi tyče, více se však nadále hrálo na polovině Brňanů. Slovan ovšem znovu marně hledal recept, jak proniknout do blízkosti brankáře Kašíka.
Po hodině hry se Artis začal stále více osmělovat směrem do ofenzivy a obraz hry se vyrovnal. Velkých šancí však necelé dvě tisícovky diváků dál příliš mnoho neviděly. V 64. minutě zahrozil domácí Alégué, Koubek si však s jeho tvrdou střelou poradil.
Oba týmy se v závěrečných minutách snažily strhnout výhru na svoji stranu. Aktivnější byli překvapivě domácí, k druhému vítězství v ligové sezoně se však nepropracovali.
Artis Brno – Slovan Liberec 0:0
Artis Brno – Slovan Liberec 0:0
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Bělák – Kocourek (video). ŽK: Ndiaye (Artis). Diváci: 1856.
Artis: Kašík – Glossoa (79. Sanyang), Plechatý, Pojezný, Fully – Boháč, Jeřábek (69. Komljenovic) – Alégué (90.+1 Harazim), Labík, Papalelé (69. Preisler) – Ndiaye (46. Adediran). Trenér: Nádvorník.
Liberec: Koubek – Juliš (46. Koželuh), Hůlka, Drakpe (26. Mikula), Kayondo – Stránský, Faye – Dulay, Kušej (86. Marsetič), Lexa (71. Baboula) – Mašek (71. Mikulenka). Trenér: Fodrek.
Zbrojovce v Boleslavi zlepšení v závěru nepomohlo
Boleslavský tým mohl v souboji sousedů v tabulce poslat do vedení už po 40 sekundách John, sám před brankářem Hrdinou z úhlu přestřelil. Skóre se změnilo až v sedmé minutě. Dante zachyboval v rozehrávce a Martin Šubert z hranice vápna zakroutil míč ke vzdálenější tyči. Čtyřiadvacetiletý křídelník se šestým gólem v ligovém ročníku osamostatnil v čele tabulky střelců.
Boleslav byla v první půli lepším týmem a kombinačním fotbalem kontrolovala hru. Přesto mohlo být v 27. minutě vyrovnáno po faulu Matouška na Vachouška ve vápně, po kterém dostala Zbrojovka šanci zahrávat pokutový kop. Nejlepší střelec týmu v ligové sezoně Vašulín ale trefil jen tyč, v nastavení první půle pak nevyužil stoprocentní příležitost hlavou.
Rovněž druhé dějství začalo velkou šancí Johna, jeho samostatný únik Hrdina vychytal. Krátce po střele nigerijského křídelníka se znovu změnil stav. V 50. minutě si domácí kombinací připravili prostor pro Matouškovu kolmici na Klímu a ten si poradil se zakončením lépe než jeho spoluhráč. Devětadvacetiletý útočník má v této sezoně na kontě čtyři ligové góly.
Pohodu domácích mohl po hodině hry podtrhnout Zíka, jehož ránu Hrdina vytěsnil na roh. Na druhé straně zahrozil Vachoušek, po průniku před bránu ale netrefil míč čistě. K zákroku nedonutil Flodera ani o chvíli později Vaníček.
Hosté si v závěrečné dvacetiminutovce vypracovali tlak a několik nadějných situací, skórovat se jim ale nepodařilo. Nejvíc starostí nadělal Floderovi střídající Ezeh, kterého domácí brankář dvakrát vychytal ve vyložené šanci. Boleslav částečně napravila prohru 0:3 v Liberci v minulém kole, která pro ni byla premiérovou v ročníku.
FK Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
FK Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Branky: 7. Šubert, 50. Jiří Klíma. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Kotalík – Radina (video). ŽK: Matoušek, Floder (oba Boleslav). Diváci: 2866.
M. Boleslav: Floder – Matoušek (74. Donát), Karafiát, Králik, Hybš – Špatenka, Zíka – John (82. Havran), Langhamer (88. Buryán), Šubert (88. Zachoval) – Jiří Klíma (74. Kolářík). Trenér: Majer.
Zbrojovka: Hrdina – Jakub Klíma, Vedral, Kaká, Dante – Čavoš (59. Ezeh), Janetzký (74. Rymarenko) – Vachoušek (74. Zmrhal), Langer (59. Ševčík), Vaníček – Vašulín (64. Soliu). Trenér: Svědík.
Drchal zařídil Pardubicím druhou výhru
Výkopu předcházela minuta ticha za někdejšího brankáře Mikloška, který před pár dny v 64 letech podlehl rakovině. Domácí prožili povedený vstup do utkání a po necelých dvou minutách otevřeli skóre. Krčík využil volného prostoru, navedl si míč až před vápno a střelou k tyči překonal gólmana Frühwalda. Sedmadvacetiletý slovenský stoper stylovým způsobem oslavil ligový debut v dresu východočeského týmu po příchodu z Plzně. V sezoně nejvyšší soutěže se trefil podruhé.
Po téměř 20 minutách hry Godwin stříleným centrem protáhl hostujícího gólmana. Ve 32. minutě Pražané vyrovnali. Čermák, jenž si připsal 250. ligový start, odcentroval do vápna a Květ elegantním volejem na vzdálenější tyč nedal brankáři Neumanovi šanci. V ročníku nejvyšší soutěže si připsal druhý gól a opět venku.
V 36. minutě zraněného Matouška vystřídal Krobot, který v létě vyměnil Pardubice za Bohemians. Opačným směrem zamířil Drchal, jenž nechyběl v základní sestavě domácích. V 51. minutě Tanko z otočky na Frühwalda nevyzrál.
O půl minuty později se už ale domácí radovali. Hostující gólman v souboji s Halinským neudržel v rukavicích Jelínkův centr a dorážející Drchal navzdory teči stopera Lischky vrátil Pardubicím vedení. Drchal navázal na gól z minulého kola v Ostravě, kde rovněž přispěl k výhře 2:1.
Domácí Tanko pak neprostřelil Frühwalda z úhlu. Na opačné straně Čermákův centr propadl až k nabíhajícímu Heidenreichovi, Neuman ale včas zasáhl. Přidat pojistku se nepovedlo Boledovičovi ani dalšímu střídajícímu hráči Pardubic Botosovi.
V 89. minutě dostal Traoré druhou žlutou kartu v utkání po zákroku na Lischku. Právě stoper Bohemians mohl ve třetí minutě nastavení v krátké přesilovce vyrovnat, po centru od střídajícího Kareema však hlavou minul.
FK Pardubice – Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)
FK Pardubice – Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)
Branky: 2. Krčík, 52. Drchal – 32. Květ. Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, Marek – Adámková (video). ŽK: Traoré, Jelínek, Hlavatý. ČK: 89. Traoré (všichni Pardubice). Diváci: 2837.
Pardubice: Neuman – Krčík, Halinský, Traoré – Godwin (90.+3 Trédl), Hlavatý, Jelínek, Mahuta (46. Boledovič) – Drchal (84. Šimek) – Tanko (84. Samuel), Vinícius (67. Botos). Trenér: Trousil.
Bohemians: Frühwald – Heidenreich (81. Pilař), Lischka, Havel – Mirvald, Čermák, Smrž (63. Černý), Javorček (46. Kareem) – Matoušek (36. Krobot), Květ (81. Obinaja) – Almási. Trenér: Veselý.
Baník vedl, ale nakonec zachraňoval bod
První velkou šanci zápasu měl v 10. minutě domácí Havlík. Jednatřicetiletý záložník, jenž proti Baníku odehrál jubilejní 400. zápas v české nejvyšší soutěži, vystřelil po přiťuknutí od Kostadinova, hostující brankář Jedlička ale umístěný pokus k tyči vyrazil. Havlík pak po centru od Puškáče z levé strany hlavičkoval pod břevno a ostravský gólman balon vyškrábl na roh.
Slezané odpověděli dvěma velkými šancemi v rozmezí minuty, ale mladík Škrkoň si na brankáře Heču nepřišel. Nejprve zamířil zblízka mimo, pak trefil gólmana Slovácka. Baník udeřil až v 25. minutě, kdy penaltu nařízenou za faul Slončíka na Gilberta proměnil kapitán Frydrych. Šestatřicetiletý stoper skóroval poprvé v sezoně.
Ostrava byla po vedoucí brance nebezpečnější. Zvýšit mohli Boula s Frydrychem, po rohových kopech ale mířili nepřesně. Slovácko bylo blízko vyrovnání v nastaveném čase první půle, Blahút po Vorlického přistrčení vystřelil těsně vedle.
Domácí měli skvělý vstup do druhé půle a výsledek dvěma brankami v rozmezí pouhých tří minut otočili. Nejprve po spolupráci Trávníka s Kostadinovem dorazil střelu Vorlického do sítě Ndefe, bývalý hráč Baníku se trefil podruhé v ligové sezoně.
Na konci 51. minuty vzápětí završil bleskový obrat Blahút. Slovenský krajní záložník či obránce prostřelil Jedličku po patičce skvěle hrajícího Vorlického a přihrávce Havlíka. V ligovém ročníku skóroval poprvé.
Hostům pomohli až střídající hráči. Na Šanclův centr ještě Jurečka nedosáhl, ale v 87. minutě už Slezané slavili. Kmeť se uvolnil na pravé straně, přihrál do vápna Škrkoňovi, který balon posunul k Šanclovi a ten propálil Heču. Jednadvacetiletý záložník skóroval v nejvyšší soutěži podruhé v kariéře, premiérovou trefu zaznamenal ještě v dresu Pardubic proti Mladé Boleslavi vloni v květnu.
1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:2 (0:1)
1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:2 (0:1)
Branky: 49. Ndefe, 51. Blahút – 25. Frydrych z pen., 87. Šancl. Rozhodčí: Machálek – Pospíšil, Brázdil – Zelinka (video). ŽK: Behiratche – Nogha, Kmeť, Skyba. Diváci: 5345.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe (74. Alabi), Trávník, Kostadinov (83. Sosseh), Blahút – Havlík (83. Marinelli), Vorlický (74. Juroška) – Puškáč (60. Fiala). Trenér: Jelínek.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Nogha, Djačuk (62. Skyba) – Traoré, Boula, Musák (75. Šancl), Bewene (56. Smith) – Kubala (56. Jurečka), Gilbert (75. Kmeť) – Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.