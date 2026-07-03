Artis Brno bude hrát první ligu, majitel Dukly to chce dát k soudu

Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat, Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu. Majitel Dukly Matěj Turek ale oznámil, že rozhodnutí LFA neakceptuje a obrátí se na soud. Podle LFA ale Dukla nemohla jako první obdržet nabídku na doplnění první ligy, protože Karviná z ní byla vyloučena až po ukončení sezony 2025/26.
Zbrojovka v minulé sezoně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě.
Karviná koncem června stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. LFA, která řídí první a druhou ligu, podle soutěžního řádu nabídla místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.
Jihočeský klub ale kvůli situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích, kde by případně působil v azylu, a nedostatečnému času na sestavení kádru schopného hrát první ligu návrh nepřijal. Jako další tak dostal nabídku třetí tým minulého ročníku druhé ligy Artis, který stejně jako Táborsko neuspěl v baráži. Pokud by i on odmítl, obrátila by se LFA na pražskou Duklu, jež z první ligy přímo sestoupila.
Turek je ale po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Novela řádů, k níž přistoupila Fotbalová asociace ČR krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj účelová.
„Rozhodnutí LFA neakceptujeme a obrátíme se na soud, protože nic jiného nám nezbývá,“ uvedl Turek. „Neuvedli nám žádné nové argumenty, kterými by nás přesvědčili. Dva dny poté, co jsme minulý týden podali podnět, FAČR účelově 26. června přijal novelu soutěžního řádu, která umožňuje doplňování. Tím nám dali vlastně za pravdu, protože se ukázalo, že podle původního řádu byl náš výklad správný. Dva dny poté se pak 28. června Karviná vzdala odvolání,“ řekl majitel Dukly.
Právníci Dukly se při podání podnětu opírali o několik bodů v platných řádech. Nejzávažnější podle nich bylo, že postup doplnění týmů do soutěže se aplikuje při situaci s chybějícími účastníky, například kvůli nepodání přihlášky. Karviná ale byla ze soutěže vyloučena. Zásadní podle nich také bylo, že nikde není zakotven přímý sestup dvou klubů z první ligy a přímý postup dvou celků z druhé nejvyšší soutěže.
Vyloučení Karviné a podnět Dukly přišly po oficiálním konci ročníku
Podle výkonného ředitele LFA Tomáše Bárty bylo pro posouzení celé situace klíčové, že soutěžní ročník 2025/26 byl ukončen k 22. červnu, kdy se stala na základě konečné tabulky sestupujícím klubem Dukla.
„K vyloučení MFK Karviná došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony. Uvolněné místo v Chance Lize tak nemohlo být obsazeno změnou konečného pořadí ve prospěch Dukly, ale výhradně postupem pro doplnění soutěže podle pravidel stanovených příslušnými předpisy,“ uvedl Bárta v tiskové zprávě.
„Pro ligový fotbal bylo zásadní, aby i za těchto mimořádných okolností zůstala zachována stabilita a integrita profesionálních soutěží. Jsme proto rádi, že se otázku doplnění Chance Ligy podařilo uzavřít rychle a s dostatečným předstihem před startem sezony. Pro kluby, partnery, fanoušky i celé prostředí profesionálního fotbalu je důležité, že přípravy na nový ročník mohou pokračovat s potřebnou jistotou ohledně konečného složení obou soutěží,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
Artis: Hozenou rukavici zvedáme
Artis se na premiéru mezi elitou těší. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná zodpovědnost to všechno se ctí zvládnout. Dovnitř klubu k našim lidem či ven směrem k fanouškům a našim partnerům. Hozenou rukavici ale zvedáme,“ prohlásil generální ředitel Artisu Petr Kuba.
Brněnský klub podle něj nevěřil, že Táborsko nabídku nevyužije. LFA oslovila Artis ve čtvrtek, čas na rozmyšlenou měl klub do pátečních 16:00. „Vždy jsme akcentovali, že chceme sportovní veřejnosti v Brně a na jižní Moravě do budoucna dopřát kvalitní prvoligový fotbal. Mezitím se do nejvyšší soutěže zcela zaslouženě probojovala Zbrojovka. I my jsme hodlali postoupit sportovní formou, ale pokud se nyní otevřela tato administrativní cesta, rozhodli jsme se jí nahoru projít a výzvu přijmout,“ dodal Kuba.
Vizitka fotbalového klubu Artis Brno
Vizitka fotbalového klubu Artis Brno
Rok založení: 1924
Klubové barvy: modrá, bílá a červená
Největší úspěchy: postup do druhé ligy (2019), 2. místo v druhé lize (2021)
Stadion: brněnská ShipEx Aréna (kapacita 10 200 diváků), zázemí v Brně-Líšni
Trenér: Roman Nádvorník
Klub vznikl v roce 1924 v Líšni, tehdy samostatném městysi, který je od roku 1944 součástí Brna; své domácí zápasy hrával na stadionu v Kučerově ulici s kapacitou 2000 diváků; od roku 1990 dlouhodobě působil pod názvem SK Líšeň; poprvé na sebe více upozornil v říjnu 2007 vyřazením Slavie Praha z Poháru ČMFS po výhře 4:3, Slavia v té době vedla nejvyšší českou soutěž; v roce 2019 klub postoupil do druhé ligy; loni v květnu se klub přejmenoval z SK Líšeň na Artis Brno, k zápasům začal nastupovat na stadionu na Srbské ulici (ShipEx Aréna), o který se dělí se Zbrojovkou Brno; po více než 100 letech existence tak z názvu zmizelo sepětí s domovskou Líšní, což mezi některými příznivci vyvolalo vlnu nesouhlasu; za změnami stojí miliardář Igor Fait, který klub koupil v listopadu 2024; nový název se vybíral podle vedení klubu ze zhruba dvou set variant, nový název vznikl spojením počátečních písmen ze slov ambice, respekt, tým, inspirace a spojení; v uplynulém ročníku druhé ligy skončil Artis na třetím místě, v baráži se Slováckem dvakrát prohrál 1:4 a 0:3.