Nejdražší hráč Premier League je po operaci

Po úspěšné operaci zlomené nohy je nejdražší hráč anglické fotbalové ligy Alexander Isak z Liverpoolu. Švédský útočník utrpěl zranění kotníku včetně fraktury levé lýtkové kosti v sobotním utkání s Tottenhamem. Zatím není jasné, kdy se šestadvacetiletý hráč vrátí do hry.
Isak nedohrál sobotní ligový zápas, ve kterém jako střídající hráč vyrovnávací brankou zahájil obrat na konečných 2:1. Právě při gólové akci utrpěl úraz poté, co jej při zakončení ve skluzu trefil obránce van de Ven.
Liverpool na podzim udělal z Isaka nejdražšího hráče Premier League, když jej koupil z Newcastlu podle médií za 125 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun). Reds o něho usilovali několik týdnů, ale původní nabídku na 110 milionů liber Newcastle odmítl. Transfer se nakonec uskutečnil v poslední den přestupového období.
Isak za Liverpool dosud odehrál šestnáct soutěžních zápasů a vstřelil dva góly, v sezoně měl i zhruba měsíční pauzu kvůli zranění třísla. Současné potíže ohrožují vedle klubových zápasů také jeho účast v březnovém play-off o postup na mistrovství světa, ve kterém švédskou reprezentaci čeká nejprve v semifinále Ukrajina.