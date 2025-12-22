Fotbal

Nejdražší hráč Premier League je po operaci


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po úspěšné operaci zlomené nohy je nejdražší hráč anglické fotbalové ligy Alexander Isak z Liverpoolu. Švédský útočník utrpěl zranění kotníku včetně fraktury levé lýtkové kosti v sobotním utkání s Tottenhamem. Zatím není jasné, kdy se šestadvacetiletý hráč vrátí do hry.

Isak nedohrál sobotní ligový zápas, ve kterém jako střídající hráč vyrovnávací brankou zahájil obrat na konečných 2:1. Právě při gólové akci utrpěl úraz poté, co jej při zakončení ve skluzu trefil obránce van de Ven.

Liverpool na podzim udělal z Isaka nejdražšího hráče Premier League, když jej koupil z Newcastlu podle médií za 125 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun). Reds o něho usilovali několik týdnů, ale původní nabídku na 110 milionů liber Newcastle odmítl. Transfer se nakonec uskutečnil v poslední den přestupového období.

Isak za Liverpool dosud odehrál šestnáct soutěžních zápasů a vstřelil dva góly, v sezoně měl i zhruba měsíční pauzu kvůli zranění třísla. Současné potíže ohrožují vedle klubových zápasů také jeho účast v březnovém play-off o postup na mistrovství světa, ve kterém švédskou reprezentaci čeká nejprve v semifinále Ukrajina.

Související články

Za Liverpool skóroval poprvé Isak. Manchester United otočil zápas na půdě Crystal Palace

30. 11. 2025

Za Liverpool skóroval poprvé Isak. Manchester United otočil zápas na půdě Crystal Palace

Liverpool přivedl Isaka. Zaplatil za něj rekordní částku Premier League

1. 9. 2025

Liverpool přivedl Isaka. Zaplatil za něj rekordní částku Premier League
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.