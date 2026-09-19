Ani Palladino Vitíka nepostavil a Boloňa jen remizovala

Bez výhry jsou fotbalisté Boloni v italské lize i po pátém kole, v němž remizovali před svými fanoušky 1:1. Obránce Martin Vitík v dresu domácího celku nenastoupil ani po změně trenéra a všechny ligové zápasy strávil na lavičce náhradníků. Souboj neporažených týmů mezi AS Řím a Interem Milán vítěze neměl, zápas skončil 2:2.
Obránce Boloni Martin Vitík v italské fotbalové lize nenastoupil ani po změně trenéra. Jeho tým remizoval 1:1 v domácím utkání s Turínem a po pěti kolech je dál bez výhry. Vitík proseděl všechny ligové zápasy na lavičce náhradníků. Souboj neporažených týmů mezi AS Řím a Interem Milán vítěze neměl, zápas skončil 2:2.
Vedení Boloni ve středu odvolalo trenéra Domenica Tedesca, který převzal mužstvo před sezonou, ale ze čtyř ligových utkání uhráli jeho svěřenci jediný bod. Jeho nástupce Raffaele Palladino při premiéře získal druhý. Boloňa od 14. minuty vedla po trefě Bernadeschiho, v závěrečné čtvrthodině ale o výhru přišla.
AS Řím promarnil dvougólový náskok, který celku z hlavního města zařídil dvěma góly francouzský reprezentant Koné. Po změně stran byl zápas v režii Interu. Zkraje druhého poločasu se trefil útočník Martínez, který pak také 11 minut před koncem srovnal skóre. Argentinec má na kontě čtyři branky v sezoně a na nejlepšího střelce ligy Nizozemce Malena, který dnes neskóroval, ztrácí dvě trefy. Oba týmy jsou v čele neúplné tabulky, díky lepšímu skóre vede AS Řím.
Cagliari zvítězilo 1:0 v Udine a v neúplné tabulce se posunulo na třetí místo. Klub ze Sardinie má na kontě čtyři vítězství a porážku od Interu Milán. O zisku tří bodů rozhodl vítěznou brankou ve třetím utkání po sobě Daniel Maldini, syn slavného obránce Paola Maldiniho.
Výsledky 5. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 5. kola italské fotbalové ligy
Monza – Sassuolo 2:1 (51. a 63. z pen. Varela – 88. Adžič), Boloňa – FC Turín 1:1 (14. Bernardeschi – 77. Kulenovič), Udine – Cagliari 0:1 (54. Maldini), AS Řím – Inter Milán 2:2 (6. a 37. Koné – 46. a 79. Martínez).