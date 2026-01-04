Manchester City remizoval s Chelsea, body si dělil také Fulham s Liverpoolem

Manchester City v anglické fotbalové lize inkasoval ve čtvrté minutě nastavení a remizoval s Chelsea 1:1. Po 20. kole ztrácí na vedoucí Arsenal už šest bodů. Liverpool přišel na hřišti Fulhamu o vítězství v sedmé nastavené minutě. Harrison Reed odpověděl po třech minutách na trefu Codyho Gakpa a vyrovnal na 2:2. Manchester United jen remizoval v Leedsu 1:1.
Oba slavné týmy podruhé za sebou nečekaně ztratily. Liverpool v minulém kole remizoval s Leedsem a Manchester United s Wolverhamptonem, v jehož dresu skóroval Ladislav Krejčí.
Chelsea nastoupila poprvé bez trenéra Enza Marescy, který byl odvolán na Nový rok, a počtvrté v řadě nevyhrála. Manchester City od začátku dominoval, převahu ale přetavil v gól až tři minuty před přestávkou, kdy se potřetí za poslední čtyři kola prosadil Reijnders. Po změně stran se hra vyrovnala a Chelsea mohla skórovat ve 49. minutě, ale Neto z malého vápna přestřelil.
Z vyrovnávací branky se hosté radovali až ve čtvrté minutě nastavení, kdy napotřetí z bezprostřední blízkosti dotlačil míč do sítě Fernández. Citizens kromě ztráty dvou bodů přidělalo vrásky také zranění obránce Gvardiola, jenž v 51. minutě po tvrdém souboji odkulhal ze hřiště.
Fulham poslal do vedení v 17. minutě odchovanec Liverpoolu Wilson. Sudí nejprve gól kvůli ofsajdu neuznal, ale po zásahu VAR branka platila. Stejně tomu bylo u vyrovnávací trefy Wirtze v 57. minutě. Gakpo v 94. minutě přiblížil vítězství Reds, ale střídající Reed o pár minut později vyrovnal ranou do horního rohu branky.
Leeds otevřel skóre proti Manchesteru United krátce po hodině hry, Heavenovo nedůsledné bránění potrestal Aaronson. Americký záložník tak ukončil střelecký půst trvající od 24. října. Trenér hostů Rúben Amorim reagoval na nepříznivý vývoj střídáním obránce za útočníka – Yora nahradil Zirkzee. Portugalskému kouči se tah záhy vyplatil. Nizozemec po několika desítkách sekund na hřišti našel ve vápně Cunhu, jenž z prvního doteku zakončil podél brankáře Lucase Perriho a rozhodl o dělbě bodů.
V tabulce je Manchester šestý o skóre za Chelsea. Domácí prodloužili sérii bez porážky na sedm zápasů a ze 16. místa mají už osmibodový náskok na sestupové příčky.
Před zápasem v Leedsu zkolaboval jeden z fanoušků, kterého se zdravotníkům už nepodařilo zachránit.
Brentford i díky hattricku brazilského útočníka Thiaga zvítězil na hřišti Evertonu 4:2, natáhl sérii bez porážky na pět zápasů a posunul se na sedmé místo. Thiago zahájil sezonu ve velké formě, ale od listopadu se mu až dodnes nedařilo přidat ke svým 11 ligovým brankám další. Nyní vylepšil svou bilanci na 14 zásahů a v tabulce střelců sekunduje Haalandovi z Manchesteru City, jenž nasázel ještě o pět branek více.
Crystal Palace po brankách Guimaraese a Thiawa prohrál v Newcastlu 0:2, na ligové vítězství čeká už pět kol a propadl se na 14. místo. Straky zvítězily podruhé za sebou a patří jim devátá příčka se ztrátou dvou bodů na pohárové pozice.
Tottenham v 80. minutě přišel o domácí vítězství nad Sunderlandem. Útočník Brobbey vyrovnal na 1:1 a zařídil hostům čtvrtou remízu v řadě.
Výsledky 20. kola Premier League
Aston Villa – Nottingham 3:1 (49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins – 61. Gibbs–White), Brighton – Burnley 2:0 (29. Rutter, 47. Ayari), Wolverhampton – West Ham 3:0 (4. Arias, 31. Hwang Hi-čchan z pen., 41. Mané), Bournemouth – Arsenal 2:3 (10. Evanilson, 77. Kroupi – 54. a 71. Rice, 16. Gabriel), Leeds – Manchester United 1:1 (62. Aaronson - 65. Cunha), Everton – Brentford 2:4 (66. Beto, 90.+1 Barry – 11., 51. a 88. Thiago, 50. Collins), Newcastle – Crystal Palace 2:0 (71. Guimaraes, 78. Thiaw), Tottenham – Sunderland 1:1 (30. Davies – 80. Brobbey), Fulham – Liverpool 2:2 (17. Wilson, 90.+7 Reed – 57. Wirtz, 90.+4 Gakpo), Manchester City – Chelsea 1:1 (42. Reijnders – 90.+4 Fernández).