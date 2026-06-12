Aklimatizace na podmínky v Mexiku byla nemožná, pomohlo nám vedro v Texasu, říká lékař

Před prvním utkáním českého týmu na mistrovství světa se čile debatovalo o tom, jak se hráči dokážou popasovat s vysokohorským prostředím v mexické Guadalajaře. Lékař českého týmu Petr Čechal připouští, že kvalitní aklimatizace byla v daných podmínkách před šampionátem prakticky nemožná, hráči si ale po utkání s Koreou na únavu nestěžovali.
„Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale když se podíváme na časovou přípravu jednotlivých týmů, tak v tom máme nevýhodu. Čas na přípravu a aklimatizaci byl velmi krátký a prakticky se to nedalo zvládnout. Teď si budeme vyhodnocovat, jak to po prvním utkání proběhlo,“ říká Petr Čechal.
Po utkání hovořil s několika hráči, ti mu hlásili, že únavu pociťovali až ke konci zápasu. Mač hraný v 1600 metrech nad mořem se ale na organismech fotbalistů může projevit až za pár dní.
„Ač je procentuální zastoupení kyslíku ve vyšší nadmořské výšce ve vzduchu stejné, nižší je parciální tlak kyslíku, a tím i jeho přísun pro tkáně. Ty jej přitom potřebují pro svůj energetický výdej a samotný metabolismus. Je to zásadní věc pro pracující svaly a výkon jako takový,“ vysvětluje problém lékař, podle nějž se teprve ukáže, zda bude třeba i úprava tréninkového režimu.
Rychle do Mexika a rychle z Mexika
Češi mají během šampionátu základnu v Texasu, kde panuje úmorné vedro. To se ale nakonec ukázalo při cestě do Mexika jako jistá výhoda. „S kolegy z Českého olympijského výboru jsme přišli na to, že adaptace na horko je pozitivním zkříženým efektem při adaptaci na hypoxii ve vysoké nadmořské výšce,“ říká Čechal s tím, že byl rád, že se Češi mohli nakonec přesunout do Mexika až na poslední chvíli.
„Po komunikaci s FIFA se povedlo posunout náš přílet bezprostředně před utkáním, zvolili jsme takzvanou metodu 'fly in – fly out', tedy co nejkratší přesun před zápasem a co nejrychlejší odlet po zápase. K adaptačním změnám v organismu totiž dochází nejčastěji mezi druhým a třetím dnem. A tomu jsme se chtěli vyhnout,“ uzavírá Čechal.
Na regeneraci má český tým téměř týden, příští utkání sehraje příští čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice.