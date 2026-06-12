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Fotbal

Aklimatizace na podmínky v Mexiku byla nemožná, pomohlo nám vedro v Texasu, říká lékař


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Před prvním utkáním českého týmu na mistrovství světa se čile debatovalo o tom, jak se hráči dokážou popasovat s vysokohorským prostředím v mexické Guadalajaře. Lékař českého týmu Petr Čechal připouští, že kvalitní aklimatizace byla v daných podmínkách před šampionátem prakticky nemožná, hráči si ale po utkání s Koreou na únavu nestěžovali.

„Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale když se podíváme na časovou přípravu jednotlivých týmů, tak v tom máme nevýhodu. Čas na přípravu a aklimatizaci byl velmi krátký a prakticky se to nedalo zvládnout. Teď si budeme vyhodnocovat, jak to po prvním utkání proběhlo,“ říká Petr Čechal.

Po utkání hovořil s několika hráči, ti mu hlásili, že únavu pociťovali až ke konci zápasu. Mač hraný v 1600 metrech nad mořem se ale na organismech fotbalistů může projevit až za pár dní.

Nahrávám video
Lékař národního týmu Petr Čechal o aklimatizaci ve vysokohorském prostředí
Zdroj: ČT24

„Ač je procentuální zastoupení kyslíku ve vyšší nadmořské výšce ve vzduchu stejné, nižší je parciální tlak kyslíku, a tím i jeho přísun pro tkáně. Ty jej přitom potřebují pro svůj energetický výdej a samotný metabolismus. Je to zásadní věc pro pracující svaly a výkon jako takový,“ vysvětluje problém lékař, podle nějž se teprve ukáže, zda bude třeba i úprava tréninkového režimu.

Rychle do Mexika a rychle z Mexika

Češi mají během šampionátu základnu v Texasu, kde panuje úmorné vedro. To se ale nakonec ukázalo při cestě do Mexika jako jistá výhoda. „S kolegy z Českého olympijského výboru jsme přišli na to, že adaptace na horko je pozitivním zkříženým efektem při adaptaci na hypoxii ve vysoké nadmořské výšce,“ říká Čechal s tím, že byl rád, že se Češi mohli nakonec přesunout do Mexika až na poslední chvíli.

„Po komunikaci s FIFA se povedlo posunout náš přílet bezprostředně před utkáním, zvolili jsme takzvanou metodu 'fly in – fly out', tedy co nejkratší přesun před zápasem a co nejrychlejší odlet po zápase. K adaptačním změnám v organismu totiž dochází nejčastěji mezi druhým a třetím dnem. A tomu jsme se chtěli vyhnout,“ uzavírá Čechal.

Na regeneraci má český tým téměř týden, příští utkání sehraje příští čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice.

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