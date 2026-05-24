AS Řím a Como v posledním kole zvítězily a zahrají si Ligu mistrů

Celky AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistily účast v Lize mistrů. Na AC Milán zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1:0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem Antoniem Contem, který podle médií v klubu končí. Juventus v derby remizoval s FC Turín 2:2, skončil šestý a zahraje si Evropskou ligu.
AS Řím poslal do vedení Malen, jehož penaltu po Bowieho ruce sice brankář Montipó zneškodnil, ale na dorážku už byl krátký. V nastaveném čase pak El Shaarawy gólově oslavil svůj poslední zápas v dresu „Giallorossi“ a pojistil Římanům první návrat do milionářské soutěže od sezony 2018/19.
Como zvítězilo v Cremoně 4:1 a poprvé se kvalifikovalo do Ligy mistrů. Domácí se i kvůli výhře Lecce 1:0 nad Janovem stali třetím sestupujícím do Serie B po Pise a Veroně. Svěřenci Cesca Fabregase triumfovali díky dvěma brankám Da Cunhy, další trefy přidali Duvikas a Rodríguez.
Řecký útočník Duvikas zakončil ročník se 14 brankami a dělí se o druhé místo střelecké tabulky s Malenem z AS Řím. Na krále střelců Martíneze z Interu oba ztrácí tři zásahy.
Jediný gól Neapole padl ve 24. minutě. De Bruyne milimetrovou přihrávkou vyslal Höjlunda do samostatného úniku a dánský útočník, který bude po využití opce od léta oficiálně hráčem Neapole, se v lize zastavil na 12 vstřelených brankách. Hosté hráli od 64. minuty v deseti.
Trenér Conte v Neapoli strávil dvě sezony a získal dvě trofeje - ligový titul a italský Superpohár. Díky výhře nad Udine si Neapol pojistila druhé místo za mistrovským Interem Milán.
Turínské derby začalo s více než hodinovým zpožděním. Ultras Juventusu po zranění jednoho z fanoušků během rozcvičky naléhali na hráče, aby nenastoupili. Podle stanice Sky Sport se několik hodin před výkopem oba fanouškovské tábory střetly a jeden příznivec „Staré dámy“ byl převezen do nemocnice. Podle Sky Sport fanouška zasáhla do hlavy světlice, kterou vypálila policie, aby dav rozehnala.
Na základě informací stanice Sky Sport skalní příznivci „Bianconeri“ opakovaně dali najevo kapitánovi Manuelu Locatellimu, že vtrhnou na hřiště, pokud zápas začne. Poté, co stadionem zaznělo oznámení, že se utkání odehraje, fanoušci Juventusu odešli. Nebyli tak svědky remízy 2:2, při níž se dvakrát prosadil Vlahovič, ale domácí zachránili alespoň bod díky trefám Casadeie a Adamse.
Fotbalistům AC Milán se hrubě nevydařil závěr sezony, kdy za posledních 10 kol jen třikrát vyhráli a jednou remizovali. Dnes proti Cagliari šli sice brzy do vedení gólem Saelemaekerse, ale hosté pak skóre otočili brankami Borrelliho a Rodrígueze a odsunuli „Rossoneri“ do Evropské ligy.
Výsledky 38. kola italské fotbalové ligy
Boloňa – Inter Milán 3:3 (25. Bernardeschi, 42. Pobega, 48. vlastní Zieliňski – 22. Dimarco, 64. Esposito, 86. Diouf), Lazio Řím – Pisa 2:1 (33. Dele-Bashiru, 35. Pedro – 24. Moreo), Parma – Sassuolo 1:0 (80. Pellegrino), Neapol – Udine 1:0 (24. Höjlund), AC Milán – Cagliari 1:2 (2. Saelemaekers – 20. Borrelli, 57. Rodríguez), Cremona – Como 1:4 (55. Bonazzoli – 74. z pen. a 81. Da Cunha, 36. Rodríguez, 51. Duvikas), Lecce – FC Janov 1:0 (6. Banda), Hellas Verona – AS Řím 0:2 (56. Malen, 90.+3 El Shaarawy), FC Turín – Juventus Turín 2:2 (60. Casadei, 84. Adams - 24. a 54. Vlahovič).