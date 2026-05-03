2. fotbalová liga

SOUHRNŽižkov zdolal doma Táborsko, v souboji rezerv uspěl Baník


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok před Artisem Brno, který už v pátek remizoval 1:1 v Prostějově. Čtvrtá Opava má po sobotní domácí remíze s Kroměříží na Táborsko čtyřbodovou ztrátu.

Na Žižkově kopal domácí tým v prvním poločase tři penalty. Tu první neproměnil, protože brankář Pastornický Proškovu střelu vyrazil. Místo toho poslal hosty do vedení Varačka, ještě v úvodním dějství ale Pražané brankami z dalších pokutových kopů ve 39. a 42. minutě otočili skóre. Tentokrát se nemýlili Ondrášek a Batioja. Po změně stran přidal pojistku střídající Obal.

Viktoria vyhrála po třech kolech, v nichž získala jediný bod, a na šestém místě má pětibodovou ztrátu na Artis, který drží druhou barážovou příčku. Jihočeši nebodovali po čtyřech zápasech.

Ostrava v souboji B-týmů zvítězila na hřišti Slavie 3:0. Rezervu Baníku po odchodu kouče Dvorníka k zachraňujícímu se prvoligovému týmu poprvé vedl trenér Pištěk. Výhru Slezanů zařídil dvěma trefami Škrkoň, třetí gól přidal Jaroň. Ostravský tým je už pět kol neporažený, z toho počtvrté zvítězil a drží se o bod za Žižkovem. Slavia po druhé porážce za sebou zůstala desátá.

Výsledky 26. kola druhé fotbalové ligy

Slavia Praha B – Ostrava B 0:3 (0:1)
Branky: 42. a 51. Škrkoň, 56. Jaroň. Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Jurajda. ŽK: Belžík, Kolísek, Necid, Rajnoha, Naskos (všichni Slavia). Diváci: 385.

Žižkov – Táborsko 3:1 (2:1)
Branky: 39. Ondrášek z pen., 42. Batioja z pen., 71. Obal – 31. Varačka. Rozhodčí: Starý - Pospíšil, Dorotík. ŽK: Ambler - Pastornický, Plachý. Diváci: 1680.

