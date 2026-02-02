Komise rozhodčích potvrdila, že verdikt sudího Lukáše Nehasila o neudělení penaltového kopu v utkání Pardubic se Slavií byl správný. Vyloučen měl být i Oscar Dorley. Ani v dalších situacích ze 20. kola podle komise rozhodčí nepochybili.
Po kontaktu Šimka s Provodem se penalta kopat neměla, potvrdila komise
Slavia vedla v Pardubicích 1:0, ve 12. minutě ji však oslabil Oscar svým zákrokem na Michala Hlavatého. „Jednalo se o nešťastný zákrok, ale hráč Oscar šlápl na achillovku soupeře a tím jednoznačně ohrozil jeho zdraví. Rozhodčí ho tak na základně intervence VAR správně vyloučil za surovou hru,“ posoudila komise.
Pražané se pak v 37. minutě dožadovali penalty za kontakt Samuela Šimka s Lukášem Provodem. „Ke kontaktu mezi hráči před pokutovým územím sice došlo, ale pád hráče Provoda byl následně zveličen. Kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ uvedla komise. Východočeši v závěru vyrovnali a zápas skončil remízou 1:1.
Také rozhodčí Marek Radina v pražském derby mezi Duklou a Spartou v 48. minutě za stavu 0:1 za kontakt hostujícího Siverta Mannsverka s domácím Marcelem Čermákem správně nenařídil penaltu. Sparťan hrál podle komise jako první míč a až poté nastal nezaviněný kontakt mezi hráči. O přestupek tak nešlo. Sparta nakonec na Julisce zvítězila 3:0.
Nechyboval ani sudí Stanislav Volek v utkání Mladé Boleslavi s Bohemians 1905, které skončilo 2:2. Domácí protestovali, že v 74. minutě předcházel gólu Davida Lischky na 1:2 faul na brankáře Jiřího Flodra.
„V této situaci došlo k hraničnímu souboji, ale přikláníme se k názoru, že se jednalo o regulérní souboj o míč. Hráč Hůlka vyskočil výše než brankář, ruce měl přirozeně u těla, neudělal ani žádný pohyb směrem do gólmana soupeře. Z těchto důvodů se jednalo o dovolený způsob hry a branka byla správně uznána,“ poukázala komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.