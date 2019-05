Slavia obranný val Baníku nepřekonala, remíza jí ale k titulu stačí

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Van Buren (Slavia). Diváci: 11 869.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Holzer (80. J. Šašinka) - O. Šašinka (58. Kuzmanovič). Trenér: Páník.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré - Stoch (90. Zmrhal), Hušbauer, Ševčík (83. Frydrych) - Van Buren (72. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Když nedostanete gól se Slavií, tak vám to pomáhá, že si víc věříte. Samozřejmě byl tam Laštůvka, který pochytal nepříjemné věci. Spolupráce s beky byla slušná. Ke konci jsme taky trošku zazlobili. Bod se počítá, jsem rád, že jsme ho urvali. Možná je to ten bod, který rozhodne o pátém místě. Pokud to tak zůstane v tom pořadí, myslím, že páté místo by bylo výborné. Ale čeká nás ještě poslední kolo. Mezitím si se Slavií ještě zahrajeme pohárové finále, už přemýšlíme, jak dál. Počítáme prakticky každého hráče, který by nám ve finále mohl pomoci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Už v televizi jsem říkal, že je to úleva, že jsme to zvládli. Spíš než aby mi docházely všechny ty věci, to mi dojde až postupem času. Jsme šťastní, že je to definitiva, hrálo se o to dlouho. Neříkám, že to byl nějaký top výkon, ale v kombinaci s míčem jsme si počínali jako dřív. Strašně jsem věřil mužstvu, že už tu branku nedostaneme a dotáhneme to dnes. Šlo hlavně o standardky, Baník je v tom strašně silný. Ta střela Kuzmanoviče na konci byla jedním z klíčových momentů zápasu, kromě toho, že jsme neproměnili šance. Kdyby Ibra v první půli gólovku proměnil, náš výkon by byl asi jiný. Postupem času víte, že se může stát všechno. V momentě, kdy ta střela letěla na naši bránu, mi zatrnulo. Ale jsem rád, že Koli (Kolář) tentokrát výborně zareagoval, měl správné postavení. Nejsem tak naivní, abych si myslel, že ukočíruju hráče, že nebudou slavit. Těší se na to. Oslavy budou, nic jim zakazovat nemůžu. Ale je výhoda, že máme cestu zpátky a postupem času po cestě to z nich vyprchá. Ve středu máme pohár a chceme dvě trofeje. I proto máme zítra v odpoledních hodinách trénink."