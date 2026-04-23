Sobota bude v pražské O2 areně patřit florbalu a už zavedené akci pod souhrnným názvem superfinále, v němž se střetnou v ženské kategorii Vítkovice s Brnem a mezi muži Mladá Boleslav s Tatranem Střešovice. Přímé přenosy zápasů včetně finále poháru středních škol nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Ženskou soutěž zastupují v superfinále Vítkovice, které budou útočit na čtvrtý titul v řadě. V semifinále prošly přes Chodov, přestože v sérii prohrávaly už 0:3 na zápasy. Naopak Brňanky neměly problém se střešovickým Tatranem a postoupily bez porážky. O titul si však zahrají poprvé.
Mužské superfinále nabídne jediné dva vítěze od koronavirové pandemie. Mladá Boleslav bude usilovat o čtvrtý triumf, Tatran o třetí. Oba týmy dohromady prohrály v letošním play-off jen jedno utkání.
Podle mladoboleslavského útočníka Michala Sládka nemá zápas favorita. „Ve finále je to specifické. Je to na jeden zápas. Každý rok je to padesát na padesát. Rozdíly se dost ztrácejí a oba týmy jsou natolik zkušené, že rozhodují úplné detaily a jakákoliv chyba. Jeden gól potvrdí úspěch, nebo neúspěch v sezoně,“ myslí si.
„Přece jen si myslím, že letos, jak hrála Mladá Boleslav celou sezonu, tak menším favoritem podle mě je. Samozřejmě v superfinále je to jeden zápas, který rozhoduje. Ale Tatran tituly umí vyhrávat, my to víme. Na jeden zápas se oba týmy připraví dokonale, takže fakt rozhodují detaily. Samozřejmě chceme zaútočit na titul a vyhrát ho,“ tvrdí střešovický útočník Tomáš Hanák.
Mladá Boleslav proplula sezonou bez jediné porážky, jen ve dvou duelech základní části Středočeši potřebovali k vítězství prodloužení. V play-off pak prošli obě série bez zaváhání. „Člověk to může zvládnout bez prohry, ale když nezvládne poslední zápas, tak se to hodnotí jako neúspěch,“ říká Sládek k zatím perfektní sezoně.
Přes skvělý dosavadní průběh tak o úspěchu v sezoně podle Sládka rozhodne náročné superfinále. „Zápas je tak specifický, určitým způsobem takticky svázaný, že se nuance strašně minimalizují, takže drobná výhoda to být může, ale oba dva týmy jsou natolik zkušené, že to zas takový rozdíl neudělá,“ domnívá se.
Program vysílání florbalového superfinále
10:30 finále poháru středních škol (ČT sport Plus)
14:05 superfinále florbalistek (ČT sport Plus)
17:15 superfinále florbalistů (ČT sport a ČT sport Plus)
Střešovice neměly tak suverénní sezonu a skončily až třetí. „Dá se říct, že základní část nebyla úplně naše, tak trochu jsme proplouvali a hledali jsme se. Myslím si, že jsme si pak uvědomili, že formu musíme ladit až na play-off. Věděli jsme, že síla týmu tam je,“ hodnotí Hanák dosavadní průběh ročníku.
„Už od prosince jsme tušili, že budeme třetí a že pravděpodobně na Vary Bohemians půjdeme. Čekali jsme, že finále bude těžké, naštěstí nám to vyšlo dost dobře – výsledek 4:1 na zápasy je super,“ dodává Hanák k zatím poslednímu soupeři.
V superfinále budou podle obou zástupců rozhodovat detaily. „Bude to o osobní zodpovědnosti neudělat blbý faul, protože speciální situace mohou finále rozhodnout. Tatran má výborné individuality, které to umí vzít do vlastních rukou. Takže disciplína, a kdo udělá méně chyb, tak vyhraje,“ odhaduje Sládek. „Je to taktický boj a z toho to bude vycházet. A samozřejmě obrovské nasazení, které dovede jeden tým k výhře, protože nikdo nechce udělat chybu,“ doplňuje Hanák.