Doufali ve zlatou tečku před vyprodanou domácí kulisou, nakonec však české reprezentantky s trenérem Lukášem Procházkou na mistrovství světa skončili se stříbrnými slzami. Pro český florbal přitom vybojovali vůbec nejlepší umístění v historii. Porážka 0:2 se Švýcarskem je i tak mrzí, neboť si na nejcennější kov podle českého kouče věřili.
Stříbrný trenér Procházka: Bolí to. Jsem ale na holky pyšný
„Bolí to. Potřebovali jsme gól a měli jsme k němu hodněkrát blízko. Ten kousíček chyběl,“ komentoval smutně ihned po prohraném finále Procházka. Podle něj scházela českému týmu i hrdinka semifinálové výhry, kapitánka Michaela Kubečková, která po vítězném gólu nad Finskem upadla a natáhla si zadní stehenní sval.
Souboj o titul tak členka All-star týmu turnaje sledovala o berlích ze střídačky. „Šteky to zvládla úžasně, byla super. Ale ta lajna s Míšou, to bylo prostě ono. A to byl ten faktor, který nás to zlato stál,“ komentoval výraznou absenci Kubečkové v první lajně, do níž se posunula ze třetí pětice Nikola Štekerová.
Jeho svěřenkyně si při historické účasti ve finále světového šampionátu vytvořily několik šancí, čtyřikrát dokonce míček cinknul o hranu švýcarské branky. Nejblíže ke snížení měla v 7. minutě třetí třetiny Linda Fuchsová, která se snažila dorazit nához Barbory Huskové do odkryté branky. Ani jedna střela ale za zády Lary Heiniové nakonec neskončila.
Švýcarky se obětavě vrhaly do střel a české rány přesně blokovaly. O jejich vítězství rozhodla při hře bez brankářky 38 sekund před koncem Isabelle Garigová. „Švýcarky jsou vždycky připravené, i fyzicky jsou na tom dobře. I tak si myslím, že jsme na tom byli líp. Potřebovali jsme gól, ten nepřišel, a proto jsme ten titul nemohli dostat,“ řekl český trenér.
I přes porážku svému týmu vysmekl poklonu. Při největší divácké účasti si mohli užít zasloužené stříbrné medaile a tedy i nejlepší výsledek české reprezentace žen. „Jsem pyšný na holky, že to nevzdaly a dřely až do konce,“ dodal.
České reprezentantky vylepšily bronz z let 2011 a 2023, když na domácím turnaji prohrály ze šesti duelů až ten poslední. Švýcarky naopak navázaly na dvacet let starý triumf.