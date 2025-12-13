Kdo si myslí, že historická účast českých florbalistek ve finále mistrovství světa trenéra Lukáše Procházku uspokojí, ten se mýlí. Hlavní kouč chce českou pohádku před domácím publikem dopsat až do poslední kapitoly. I proto si finále podle něj tým nepůjde pouze užít, ale vyhrát. Přímý přenos závěrečného utkání šampionátu sledujte v neděli živě od 15:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Procházka: Pokud bychom nevyhráli, já i tým bychom byli strašně zklamaní
Po bronzu ze St. Gallenu v roce 2011 a Singapuru 2023 mají české florbalistky jistotu nejlepšího umístění na světovém šampionátu v kapse. Svůj historický úspěch však chtějí zakončit medailí nejcennější. „Jen si užít finále nejdeme. Pokud bychom nevyhráli, já i tým bychom byli strašně zklamaní. Užijeme si, že tam budeme dřít. Půjdeme all-in a věřím, že nám v nádrži ještě něco zbylo a těm, kdo nám drží palce, ten titul doneseme,“ prozradil ambice trenér českého týmu, který si postup vybojoval po výhře 1:0 nad Finskem.
„Zápas jsme hráli, jak jsme chtěli. Samozřejmě tam byly těžké momenty, ale nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Předvedli jsme neuvěřitelný morál, práci a dokázali jsme, že jsme dobře připravení a že ten tým je hladový, což rozhodlo,“ viděl příčinu jinak velice vyrovnaného semifinále Procházka.
Jeho svěřenkyně si proti favoritkám turnaje vybudovaly několik slušných střeleckých pozic. Po dvou tyčkách i neproměněném nájezdu se však jako jediná dokázala prosadit kapitánka Michaela Kubečková. „Věděli jsme, že ty první lajny si něco vytvoří. Nám se ale povedlo konečně znulovat Kuappi lajnu (sestry Kuappiovy), což se mockrát nepovede,“ vyzdvihnul dobrou obranu finských nejlepších střelkyň.
Právě hrdinka českého týmu Kubečková několik sekund po vstřelení vítězného gólu odkulhala na střídačku, neboť při obranném zákroku upadla. „Trochu teď trnu. Nevím upřímně, co se tam stalo, jestli to byla křeč, nebo nějaký svalový problém. Prostě doufám, že náš úžasný realizační tým ji dá dohromady a že bude na finále připravená. Je to tmel té lajny, která je aktuálně nejlepší na světě, a byla by to tragédie, kdyby nemohla hrát," uvedl Procházka.
Co mu ale bude dělat příjemnější starost, je nominace gólmanek pro finálový zápas. Jak Nikola Příleská, tak Jana Christianová totiž na šampionátu předvádí skvělou formu. „Od začátku turnaje prezentujeme, že máme dvě jedničky. Pro nasazení rozhodovaly detaily. Věděli jsme, že nemůžeme udělat špatně. Ve chvíli, kdy máte dvě takto skvělé gólmanky, tak to na někoho padne. A Nikča to dneska zvládla neskutečně,“ pochvaloval čisté konto Příleské.
Češky do nedělního finále nastoupí proti Švýcarkám, které porazily vítězky posledních devíti šampionátů Švédky 6:3. Přímý přenos medailových soubojů vysílá ČT sport a ČT sport Plus.