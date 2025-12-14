Florbalistky před rekordní účastí vyprodané Ostravar arény zlatou tečku za českým domácím šampionátem nenapsaly. Ve vyrovnaném finále podlehly Švýcarsku 0:2 a na mistrovství světa berou stříbro. Po dvou bronzech je to pro český tým historicky nejlepší umístění. Šárka Staňková byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje.
SESTŘIHZlatá pohádka se nekoná, florbalistky podlehly Švýcarsku
Švýcarky slaví po dvaceti letech druhý titul. Vítěznou branku dala v čase 12:14 Celine Stettlerová a 38 sekund před koncem přidala při power-play do prázdné branky pojistku Isabelle Gerigová.
Návštěva 8844 fanoušků překonala rekord MS z finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere, kam zavítalo 6517 diváků. Šampionát byl rekordní i s celkovými 67 736 diváky během 48 zápasů, což překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků z Neuchatelu 2019.
Obránkyně Šárka Staňková byla jako první Češka vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje a získala Golden Shoe Award. Dostala se také do All Stars týmu, kde nechybí v defenzivě ani Nela Jiráková a v útoku Michaela Kubečková, která ve finále chyběla.
Individuální ocenění MS florbalistek
All Stars tým turnaje: Lara Heiniová (Švýc.) – Šárka Staňková, Nela Jiráková (obě ČR) – Veera Kauppiová (Fin.), Michaela Kubečková (ČR), Isabelle Gerigová (Švýc.).
Nejužitečnější hráčka turnaje: Šárka Staňková (ČR)
Česká kapitánka si v závěru sobotního semifinále s Finskem (1:0) natrhla zadní stehenní sval na pravé noze a s berlemi nechyběla u střídačky. Do středu první formace se místo ní přesunula Nikola Štekerová ze třetího útoku, kam se zařadila Sofie Gocová. Čestné buly vhodila držitelka všech ofenzivních rekordů historie české reprezentace Eliška Krupnová.
Skóre mohly otevřít v polovině úvodní části Češky. Denisa Ratajová v přesilové hře při vyloučení Anniny Faisstové trefila z levé strany bližší tyč. V čase 12:14 se naopak radovaly Švýcarky, kdy střelou skoro od poloviny hřiště překonala Nikolu Příleskou Stettlerová.
Ve 24. minutě pomohla švýcarské brankářce Laře Heiniové opět pravá tyč po střele Venduly Beránkové, kterou ještě tečovala zády ve velkém brankovišti Michaela Mechlová. V polovině druhé části měla možnost na vyrovnání také Anna Brucháčková. Příleská si poradila se střelou Gerigové a na druhé straně v 39. minutě trefila Beránková horní tyč.
Ve 47. minutě vytěsnila Heiniová bekhendovou dorážku Barbory Huskové a Linda Fuchsová také bekhendem zakončila akci do boční sítě. Švýcarská brankářka vyrazila i ránu Staňkové. V závěru český tým tlak ve vyrovnání neproměnil ani při při power play a do prázdné branky pečetila výsledek Gerigová.
Dvojčata Kauppiovy okradly Švédky i o bronz
Obhájkyně devíti posledních světových titulů se s letošním mistrovstvím světa rozloučily bez cenného kovu. V utkání o bronz švédské florbalistky podlehly Finkám 4:6, které tak získaly svoji patnáctou medaili. Celkovou bilanci vylepšily na dvě zlata, devět stříber a čtyři bronzy.
Veera Kauppiová se podílela na úspěchu Finek třemi body za gól a dvě asistence, posunula se na druhé místo historické produktivity MS před Švýcarku Corin Rüttimannovou a jako druhá pokořila hranici 100 bodů. Z 34 zápasů má rekordních 64 branek a 36 asistencí. Rüttimannová si ve 48 duelech připsala 98 bodů (61+37). V čele je Švédka Emelie Wibronová se 104 body (59+45) ze 48 utkání.
Dvojče Kauppiové Onna vstřelila dvě branky. Švédsku nepomohl ani hattrick Hanny Nordstrandové. Švédky po sérii 54 zápasů na MS bez porážky, během níž vyhrály 53 utkání a jen na úvod tohoto turnaje v Brně remizovaly s Finkami 3:3, podlehly podruhé za sebou. V sobotním semifinále prohrály se Švýcarskem 3:6. Finky proti Švédkám vyhrály další důležitý zápas po srpnovém finále Světových her v Čcheng-tu, kde slavily po výsledku 3:2.
Páté místo v Ostravě obsadilo Lotyšsko po výhře 5:3 nad Norskem. Shodně třemi body (2+1) přispěly Anna Ankudinovová a Simona Grapenová. Sedmé skončily Slovenky s českým trenérem Michalem Jedličkou a asistentem Ondřejem Hourou, které porazily Dánsko 7:6. Hattrick za vítězky předvedla Kristína Belicová a bilanci 2+1 Paulína Hudáková. Za Dánky měla 2+2 Lina Voldbyová.
Mistrovství světa florbalistek v Ostravě
Finále:
Česko – Švýcarsko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 13. Stettlerová (Larssonová), 60. Gerigová (Fitziová). Rozhodčí: Hultberg, Sabanovic (oba Švýc.). Vyloučení: 0:1, navíc Faisstová (Švýc.) 10 min. Bez využití. Diváci: 8844 (vyprodáno).
Sestava Česka: Příleská – Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková – A. Brucháčková, Štekerová, Klubalová – Bačová, Keprtová, Řepková – Husková, Gocová, Fuchsová – Trojánková. Trenér: Procházka.
O 3. místo:
Švédsko – Finsko 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)
Branky: 6., 22. a 51. Nordstrandová, 26. Johanssonová – 17. a 27. O. Kauppiová, 11. V. Kauppiová, 14. Kippiläová, 42. E. Pietiläová, 56. Nordlundová. Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:2. Diváci: 5599.
O 5. místo:
Lotyšsko – Norsko 5:3 (2:3, 0:0, 3:0)
Branky: 5. a 59. Ankudinovová, 55. a 58. Grapenová, 6. Raseicevová – 11. a 16. Terjesenová, 18. Kristiansenová.
O 7. místo:
Slovensko – Dánsko 7:6 (1:1, 3:1, 3:4)
Branky: 4., 21. a 56. Belicová, 38. a 49. P. Hudáková, 39. Hrabovská, 58. Chúpeková – 3. a 54. Voldbyová, 33. Abildgaardová, 47. Gabrielssonová, 58. Mörchová, 59. Frederiksenová.