České florbalistky přesun do Ostravar arény zvládly na výbornou. Ve čtvrtfinále si hladce poradily s norskými reprezentantkami 9:2 a na domácím světovém šampionátu zabojují o medaile. Jejich semifinálové soupeřky vzejdou z pátečního zápasu Dánsko – Finsko. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SESTŘIHFlorbalistky smázly Norsko a zahrají si o medaile
Před rekordní návštěvou turnaje 5129 diváků dvakrát skórovala Nela Jiráková, po třech bodech za gól a dvě asistence si připsaly Barbora Husková, Karolína Klubalová a Šárka Staňková. „Měly jsme trošku pomalejší vstup, i já jsem v první třetině byla hodně zbrklá. Pak jsme prohodily pár slov a rozjely se. Doufám, že to tímto nekončí a naše lajna na to naváže i proti silným soupeřům, protože tam nám to trošku chybí,“ komentovala Husková.
„Samozřejmě postup super a na skóre se nakonec nikdo ptát nebude. Pocit z té hry je ale trochu rozpačitý. První třetina byla pomalejší, určitě to nebylo to, co jsme od začátku chtěli. Od druhé třetiny jsme hru kontrolovali a bylo znát, že jsme fyzicky lepší. V tu chvíli už nebylo pochyb o postupu, ale pořád jsme to mohli zvládnout i lépe,“ prozradil trenér Lukáš Procházka a zmínil dvoudenní zápasovou přestávku od konce základní skupiny v Brně.
Úvodní čestné buly vhodili vodní slalomář Lukáš Rohan a cyklistka BMX Iveta Miculyčová. Norky odolávaly do poloviny úvodní třetiny, kdy za brankářkou Theou Kristine Ekholtovou skončila střela Jirákové od poloviny hřiště. Ve 29. utkání na světových šampionátech si obránkyně švédského Endre připsala jubilejní 10. trefu.
Za 119 sekund vyrovnala střelou pod horní tyč Sofie Kristiansenová. Při vyloučení Nikoly Štekerové měla v oslabení možnost skórovat Anna Brucháčková, ale stejně jako i její další šanci zlikvidovala Ekholtová. V čase 16:02 vrátila vedení domácím Vendula Beránková. „My jsme věděly, že na začátku Norky budou mít víc energie a budou víc kousat. Takže jsme si to chtěly v klidu pohlídat a pak jsme do toho šláply. Pak jim ubývaly síly,“ uvedla obránkyně Vítkovic Beránková.
Ve 23. minutě zvýšila český náskok střelou o pravou tyč Klubalová. Za dvě a půl minuty po další asistenci nejproduktivnější české hráčky na turnaji Staňkové skórovala Brucháčková a ve 27. minutě využila přesilovou hru Husková. „Dneska nám to konečně vyšlo, získaly jsme klid na hokejkách, který bude klíčový o víkendu,“ dodala autorka pátého českého gólu.
V čase 31:42 upravila na 6:1 Michaela Mechlová a 99 sekund před druhou pauzou dovršila další souhru Brucháčkové a Klubalové svým druhým gólem v utkání obránkyně Jiráková.
Ve třetí třetině po 38 sekundách usměrnila Staňková bekhendem u pravé tyče za Ekholtovou pas Brucháčkové a s devíti brankami na jednom MS vytvořila nový český rekord. Překonala Denisu Ratajovou (2019) a Brucháčkovou (2023), které vstřelily po osmi gólech. V 58. minutě rozdíl ještě navýšila Vanessa Rebecca Keprtová, porážku Norska zmírnila Kine Hedlund Eriksenová.
Mistrovství světa florbalistek v Ostravě:
Česko – Norsko 9:2 (2:1, 5:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Jiráková (Klubalová), 17. Beránková (Husková), 23. Klubalová (Staňková), 26. A. Brucháčková (Staňková), 28. Husková (Ratajová), 32. Mechlová (Husková), 39. Jiráková (Klubalová), 41. Staňková (A. Brucháčková), 58. Keprtová (Trojánková) – 12. Kristiansenová (Ragnarssonová), 58. Eriksenová (Ekholtová). Rozhodčí: Hultberg, Sabanovic (oba Švéd.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 5129.
Sestava Česka: Christrianová – Mechlová, Beránková, Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová – Husková, Štekerová, Fuchsová – A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová – Bačová, Keprtová, Řepková – Gocová, Sikorová, Trojánková. Trenér: Procházka.
O 9.–12. místo: Nizozemsko – Německo 3:5 (0:2, 2:0, 1:3), Estonsko – Polsko 2:5 (0:1, 2:2, 0:2).