Florbal

SESTŘIHFlorbalistky si zahrají o premiérový titul. Rozhodla kapitánka Kubečková


13. 12. 2025Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
1 minuta
Vítězný gól Michealy Kubečkové v semifinále MS
Zdroj: ČT sport

Premiérové a zatím nejdůležitější vítězství. České florbalistky poprvé na světovém šampionátu porazily favorizované Finsko 1:0 a před domácí kulisou si tak zahrají o titul. Necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Nedělní finále vysílá od 15:30 ČT sport a ČT sport Plus.

Češky, které na MS porazily Finsko až na čtrnáctý pokus, se v neděli utkají ve finále od 16:00 s vítězkami souboje mezi Švédskem a Švýcarskem. „Je to něco neuvěřitelného. Přetahovaly jsme se každý za jeden konec, které byly stejně dlouhý. Konečně se podařilo, na co tady všichni čekáme a jsem za to strašně ráda,“ radovala se ihned po utkání nejefektivnější hráčka českého výběru Šárka Staňková.

9 minut
Sestřih a ohlasy semifinále MS Česko – Finsko
Zdroj: ČT sport

Duel v Ostravar Aréně vidělo 5934 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v historii MS po finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere (6517). Na turnaj dosud zavítalo 47 942 diváků, což už překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků na MS v Neuchatelu v roce 2019. „Náročné to dneska byla. Ti fanoušci, ten okamžik a zápas, únava se dostaví asi za chvilku, ale teď cítím jen adrenalin,“ prozradila Staňková.

135 minut
Záznam semifinále MS Česko – Finsko
Zdroj: ČT sport

Čestné buly vhodila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Příleská v úvodu vyrazila střelu Oony Kauppiové, na druhé straně v 7. minutě minula branku Šárka Staňková, která se dostala před Miiu Maaranenovou. Finská brankářka si poradila i se střelou Kubečkové. Ve 14. minutě pomohla Seveřankám pravá tyč po střele Venduly Beránkové. Před první pauzou se ještě natlačila před Maaranenovou Karolína Klubalová.

V úvodu druhé části Příleská vystihla blafák Suvi Hämäläinenové. „Odolávat finským nájezdům bylo těžké, jsou tam nejlepší hráčky na světě. Nebýt holek, tak bych tu nulu nedokázala udržet. Zblokovaly spoustu střel a eliminovaly dvojčata Kauppiovy ,“ pochválila česká gólmanka týmový výkon.

1 minuta
Neúspěšný nájezd Michaely Kubečkové proti Finsku
Zdroj: ČT sport

Ve 30. minutě po přihrávce Michaely Mechlové trefila Barbora Husková před odkrytou brankou levou tyč. V čase 37:27 zahrála před šancí Huskové rukou Daniela Westerlundová a švédští sudí Jörgen Andersson a Kevin Cardell nařídili trestné střílení. Kubečková ale na Maaranenovou nevyzrála.

V úvodu třetí třetiny po přihrávce Anny Brucháčkové přestřelila Klubalová. Ve 49. minutě neuspěla s bekhendovým zakončením Veera Kauppiová. V závěru základní hrací doby si Maaranenová poradila se střelou Denisy Ratajové a neprůstřelnost držela i Příleská. V 59. minutě se po akci Staňkové trefila z levé strany k protější tyči Kubečková, která ale duel kvůli zranění nohy nedohrála. Češky odolaly při power-play soupeře a mohly slavit historický úspěch.

7 minut
Ohlasy trenéra Procházky a hráček Řepkové s Keprtovou po postupu do finále
Zdroj: ČT sport

„Nemám slov. Chce se mi z toho až plakat dojetím a to se mi moc často nestává, jsem neskutečně pyšná. Je to vrchol všeho a strašně se těším na zítra,“ přiznala emotivně Martina Řepková, která by si nedělním triumfem mohla nadělit nejkrásnější dárek k narozeninám. „Nejtěžší bylo držet tu koncentrovanost. Věděly jsme, co nás čeká a každý hráčka dělala opravdu to, co měla. Furt tomu nemůžu uvěřit,“ dodala.

Výsledky mistrovství světa florbalistek v Ostravě

Semifinále:

Česko – Finsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka a nahrávka: 59. Kubečková (Staňková). Rozhodčí: Andersson, Cardell (oba Švéd.). Bez vyloučení. Diváci: 5934.
Sestava Česka: Příleská – Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková – A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová – Bačová, Keprtová, Řepková – Husková, Štekerová, Fuchsová. Trenér: Procházka.

O 5.–8. místo:

Norsko – Dánsko 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Branky: 34. a 44. Hansenová, 15. Eriksenová, 22. Terjesenová – 9. Morchová, 18. Beckerová, 20. Abildgaardová.

Lotyšsko – Slovensko 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 – 1:0)
Branky: 16. J. Roziteová, 19. Ankudinovová, 21. Grapenová, 67. Salacieteová – 29. P. Hudáková, 44. Hrabovská, 52. Chúpeková.

Přečtěte si také

Florbalistkám stojí v cestě do finále Finky s obávanými sestrami Kauppiovými

13. 12. 2025

Florbalistkám stojí v cestě do finále Finky s obávanými sestrami Kauppiovými

SESTŘIHFlorbalistky smázly Norsko a zahrají si o medaile

11. 12. 2025

Florbalistky smázly Norsko a zahrají si o medaile
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.