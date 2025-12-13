Premiérové a zatím nejdůležitější vítězství. České florbalistky poprvé na světovém šampionátu porazily favorizované Finsko 1:0 a před domácí kulisou si tak zahrají o titul. Necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Nedělní finále vysílá od 15:30 ČT sport a ČT sport Plus.
Češky, které na MS porazily Finsko až na čtrnáctý pokus, se v neděli utkají ve finále od 16:00 s vítězkami souboje mezi Švédskem a Švýcarskem. „Je to něco neuvěřitelného. Přetahovaly jsme se každý za jeden konec, které byly stejně dlouhý. Konečně se podařilo, na co tady všichni čekáme a jsem za to strašně ráda,“ radovala se ihned po utkání nejefektivnější hráčka českého výběru Šárka Staňková.
Duel v Ostravar Aréně vidělo 5934 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v historii MS po finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere (6517). Na turnaj dosud zavítalo 47 942 diváků, což už překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků na MS v Neuchatelu v roce 2019. „Náročné to dneska byla. Ti fanoušci, ten okamžik a zápas, únava se dostaví asi za chvilku, ale teď cítím jen adrenalin,“ prozradila Staňková.
Čestné buly vhodila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Příleská v úvodu vyrazila střelu Oony Kauppiové, na druhé straně v 7. minutě minula branku Šárka Staňková, která se dostala před Miiu Maaranenovou. Finská brankářka si poradila i se střelou Kubečkové. Ve 14. minutě pomohla Seveřankám pravá tyč po střele Venduly Beránkové. Před první pauzou se ještě natlačila před Maaranenovou Karolína Klubalová.
V úvodu druhé části Příleská vystihla blafák Suvi Hämäläinenové. „Odolávat finským nájezdům bylo těžké, jsou tam nejlepší hráčky na světě. Nebýt holek, tak bych tu nulu nedokázala udržet. Zblokovaly spoustu střel a eliminovaly dvojčata Kauppiovy ,“ pochválila česká gólmanka týmový výkon.
Ve 30. minutě po přihrávce Michaely Mechlové trefila Barbora Husková před odkrytou brankou levou tyč. V čase 37:27 zahrála před šancí Huskové rukou Daniela Westerlundová a švédští sudí Jörgen Andersson a Kevin Cardell nařídili trestné střílení. Kubečková ale na Maaranenovou nevyzrála.
V úvodu třetí třetiny po přihrávce Anny Brucháčkové přestřelila Klubalová. Ve 49. minutě neuspěla s bekhendovým zakončením Veera Kauppiová. V závěru základní hrací doby si Maaranenová poradila se střelou Denisy Ratajové a neprůstřelnost držela i Příleská. V 59. minutě se po akci Staňkové trefila z levé strany k protější tyči Kubečková, která ale duel kvůli zranění nohy nedohrála. Češky odolaly při power-play soupeře a mohly slavit historický úspěch.
„Nemám slov. Chce se mi z toho až plakat dojetím a to se mi moc často nestává, jsem neskutečně pyšná. Je to vrchol všeho a strašně se těším na zítra,“ přiznala emotivně Martina Řepková, která by si nedělním triumfem mohla nadělit nejkrásnější dárek k narozeninám. „Nejtěžší bylo držet tu koncentrovanost. Věděly jsme, co nás čeká a každý hráčka dělala opravdu to, co měla. Furt tomu nemůžu uvěřit,“ dodala.
Výsledky mistrovství světa florbalistek v Ostravě
Semifinále:
Česko – Finsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka a nahrávka: 59. Kubečková (Staňková). Rozhodčí: Andersson, Cardell (oba Švéd.). Bez vyloučení. Diváci: 5934.
Sestava Česka: Příleská – Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková – A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová – Bačová, Keprtová, Řepková – Husková, Štekerová, Fuchsová. Trenér: Procházka.
O 5.–8. místo:
Norsko – Dánsko 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Branky: 34. a 44. Hansenová, 15. Eriksenová, 22. Terjesenová – 9. Morchová, 18. Beckerová, 20. Abildgaardová.
Lotyšsko – Slovensko 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 – 1:0)
Branky: 16. J. Roziteová, 19. Ankudinovová, 21. Grapenová, 67. Salacieteová – 29. P. Hudáková, 44. Hrabovská, 52. Chúpeková.