Obránkyně Šárka Staňková zakončila mistrovství světa s devíti brankami jako rekordmanka české reprezentace i jako nejužitečnější hráčka a členka All Stars týmu turnaje. Radost z individuálního ocenění i historického stříbra jí však kazila finálová porážka 0:2 se Švédskem, proti kterému svému týmu věřila. I tak je Staňková hrdá na to, co české florbalistky v Brně a Ostravě dokázaly.
Převažuje smutek. Měly jsme jediný úkol, a to bylo zlato, mrzelo MVP šampionátu Staňkovou
„Aktuálně převažujícím pocitem je jen smutek. Myslím si, že jsme na tomto turnaji předvedly něco, na co můžeme být pyšné. Každá z nás to, co tady předvedla, bylo hodně dobré. Finálový zápas byl opatrný. Jejich gól? Ani moc nevím, jak to padlo. Možná jsme měly více riskovat. Těžko říct, teď jsem jenom smutná,“ prozradila Staňková.
S odstupem času možná bude brát výsledek pozitivněji. „Doufám v to, věřím. Samozřejmě, když si to tak říkám, asi to z toho časem vyplyne, ale my jsme měly jediný úkol, a to bylo zlato. A to se nepovedlo, takže teď je to smutek,“ zopakovala Staňková.
Třiadvacetiletá hráčka švédského Kalmarsundu se stala MVP šampionátu jako první Češka v historii. „Na jednu stranu si myslím, že i tohle mi možná dojde až časem. V ten moment, kdy to vyhlásili, jsem si jen řekla: ‚A k čemu to dneska bylo?‘ Protože jsem to prostě neukázala. Nicméně si myslím, že turnaj to povedený byl a uvědomím si, že to bylo něco, co se mi vážně povedlo a budu na sebe i hrdá, ale zatím to ještě chce čas,“ podotkla.
V základní skupině Češky porazily Švýcarky 7:4. Oba týmy byly na sebe výborně připravené. „To, co nám Švýcarky dovolovaly tam, už ve finále neplatilo. A myslím si, že to tak bylo i na druhou stranu. Proto možná padl jen ten jeden gól. Bylo to opatrnější, bylo to finále. Bylo vidět, že se obě strany trochu bály hrát,“ řekla.
Nejlepší česká střelkyně na turnaji byla soupeřkami hlídaná a řady jejích střel Švýcarky zblokovaly. „Je to deprimující. Hlavně proto, že o tom víme. Asi zrovna ode mě to mělo být chytřejší, protože je to něco, co jsme si řekly, že Švýcarky prostě blokují, že do toho dávají srdce. A zrovna toho musíme využít, protože to musíme obstřelovat. Jim se dařilo přesně to, co chtěly, a my jsme to prostě nezvládly využít. To je jejich bránění,“ hodnotila.
Její první pětice přišla o zraněnou útočnici a kapitánku Michaelu Kubečkovou, na jejím místě ji nahradila Nikola Štekerová. Podle Staňkové to zvládla skvěle. A mrzelo ji, že Kubečková o finále ve vyprodané Ostravar aréně s rekordní návštěvou v historii MS 8844 diváků přišla. „Je to něco, co mě strašně moc mrzí, protože to, co zrovna Kubí dělá pro tento tým... Zrovna jí bych to přála úplně z nás všech nejvíc, aby si finále zahrála. Samozřejmě jsme to chtěly vyhrát pro ni, ale stejně tak pro všechny z nás, protože jsme si to všechny opravdu zasloužily,“ řekla.
Věří, že v dalších letech tento tým na triumf dosáhne. Pokrok za poslední půlrok označila za neskutečný. „Věřím, že potenciál v týmu je ještě dvakrát takový, než co jsme tady byly schopné ukázat. Tým je mladý a má do budoucna ještě hodně co nabídnout,“ dodala Staňková.