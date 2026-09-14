Premiéra trenérovi vyšla: Chodov zdolal Bulldogs 5:4

Florbalisté Chodova zvítězili v úvodním kole superligy doma nad nováčkem Bulldogs Brno 5:4, úspěšnou premiéru si tak na lavičce Pražanů odbyl nový hlavní trenér Michal Podhráský. Pět dnů před startem soutěže nahradil staršího bratra Davida, který se rozhodl skončit na lavičce Chodova po 13 letech.
Bulldogs se vrátili do nejvyšší soutěže po roce, když jako třetí tým druhé nejvyšší soutěže využili možnost posunu mezi elitu místo Orky Stará Boleslav.
Čtyřicetiletý David Podhráský, který dovedl tým v letech 2016 a 2017 k mistrovskému titulu, skončil i s asistentem Adamem Šleglem. Od juniorského týmu se posunuli Michal Podhráský s asistentem Tomášem Vávrou. David Podhráský u týmu zůstal v roli videotrenéra a konzultanta.
„Poslední dny utekly hodně rychle. S Tomášem jsme se dozvěděli, že brácha s Adamem musí skončit u A-týmu a že by si klub přál na jejich pozice nás. Hodně těžko se nám opouští práce u juniorů, která nás zcela upřímně naplňovala, ale po zvážení jsme se rozhodli nabídku přijmout. Vidíme v A-týmu velký hráčský potenciál a věříme, že dokážeme týmu předat některé nové prvky, které budou navazovat na práci předchozího realizačního týmu,“ řekl Michal Podhráský.
Výsledek 1. kola superligy florbalistů
Výsledek 1. kola superligy florbalistů
Chodov – Bulldogs Brno 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
Branky: 19. a 37. Pěnička, 14. Festa, 33. Kulhavý, 59. Petráň z tr. střílení – 12. a 44. Valachovič, 6. Zbořil, 44. Holásek.
Přečtěte si také
Startují nejvyšší florbalové soutěže. Kdo si vyšlápne na Boleslav? Curney útočí na 1000 bodů
9. 9. 2026
Superfinále florbalistů ovládla Mladá Boleslav, o ženském titulu se rozhodlo čtyři vteřiny před sirénou
25. 4. 2026
EXKLUZIVNĚKlíč k triumfu v superfinále? Disciplína, nasazení a méně chyb, shodují se Sládek s Hanákem
24. 4. 2026